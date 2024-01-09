"Не можемо підтвердити": у Повітряних силах прокоментували нібито збиття "шахеда" з реактивним двигуном

Про це Ігнат повідомив в етері телемарафону.

"А як ми це можемо підтвердити, якщо ми його не знаходимо. Хто знайшов – нехай підтверджує, показує та розповідає. Ми вже обговорювали, що Іран представив Shahed 236, чорного кольору. Після цього окупанти почали перефарбовувати звичайні "шахеди" у чорний колір", - сказав речник Повітряних сил.

Коментуючи це питання, Ігнат назвав "шахед" з реактивним двигуном "міні крилатою ракетою". За його словами, у такому безпілотникові не може бути великий запас бойової частини, оскільки реактивний двигун споживатиме багато пального, проте його швидкість буде більшою.