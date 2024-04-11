"Де поділися нардепи?": офіцер ЗСУ Кішак розповів про ставлення військових до законопроєкту про демобілізацію

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Насправді говорити зараз про закон про покращення демобілізації важко, тому що в останні хвилини може просто все помінятись, але я розумію, що завжди йде обговорення, завжди йдуть правки. У принципі я б на місці зараз Верховної Ради не ділив цей законопроєкт, тому що це таке маленьке скидання відповідальності. Це має бути один-єдиний пакет, де конкретно є всі відповідальності за мобілізацію і покращення взагалі. Якщо брати чинник про демобілізацію хлопці це трошки будуть не те що демотивовані, а буде дуже багато непотрібних розмов. Якщо вони вирішили розділити на дві частини, значить чітко потрібно зараз пояснити військовослужбовцям, чому вони так зробили і які будуть критерії, тобто що буде в тому наступному пакеті закону", - наголошує Кішак.

Військовослужбовець пояснює, що задля перемоги потрібно працювати: "Якщо хтось не може працювати я попрошу зробити це у Вугледарі, правки до закону чи можемо зробити на Бахмутському, Куп'янському напрямку. Я думаю, що вони підуть швидше, знаєте, тому що я бачу зараз картину, що одні й ті самі народні депутати працюють у Верховній Раді, а решта де ділася".

"Є пункти, які потрібно обговорювати в першу чергу з військовими і особливо з тими, хто там уже з 14-го року (ХХІ століття, - ред.), має досвід. Тобто потрібно збирати людей і обговорювати дійсно чому. Тому що, я бачу, деякі пункти, які взагалі мені не те що не подобається, я розумію, що хлопці взагалі ними не задоволені", - підсумував офіцер ЗСУ.