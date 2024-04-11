"Де поділися нардепи?": офіцер ЗСУ Кішак розповів про ставлення військових до законопроєкту про демобілізацію
Командир підрозділу 153-ї бригади Назарій Кішак висловив занепокоєння щодо поточного стану законопроєкту про демобілізацію, зазначивши, що поділ на дві частини може призвести до непотрібних розмов та певної демотивації серед військових
Про це він сказав в етері Еспресо.
"Насправді говорити зараз про закон про покращення демобілізації важко, тому що в останні хвилини може просто все помінятись, але я розумію, що завжди йде обговорення, завжди йдуть правки. У принципі я б на місці зараз Верховної Ради не ділив цей законопроєкт, тому що це таке маленьке скидання відповідальності. Це має бути один-єдиний пакет, де конкретно є всі відповідальності за мобілізацію і покращення взагалі. Якщо брати чинник про демобілізацію хлопці це трошки будуть не те що демотивовані, а буде дуже багато непотрібних розмов. Якщо вони вирішили розділити на дві частини, значить чітко потрібно зараз пояснити військовослужбовцям, чому вони так зробили і які будуть критерії, тобто що буде в тому наступному пакеті закону", - наголошує Кішак.
Військовослужбовець пояснює, що задля перемоги потрібно працювати: "Якщо хтось не може працювати я попрошу зробити це у Вугледарі, правки до закону чи можемо зробити на Бахмутському, Куп'янському напрямку. Я думаю, що вони підуть швидше, знаєте, тому що я бачу зараз картину, що одні й ті самі народні депутати працюють у Верховній Раді, а решта де ділася".
"Є пункти, які потрібно обговорювати в першу чергу з військовими і особливо з тими, хто там уже з 14-го року (ХХІ століття, - ред.), має досвід. Тобто потрібно збирати людей і обговорювати дійсно чому. Тому що, я бачу, деякі пункти, які взагалі мені не те що не подобається, я розумію, що хлопці взагалі ними не задоволені", - підсумував офіцер ЗСУ.
- Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи.
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