Очолила створений окупантами дитсадок: 63-річну виховательку з Херсонщини заочно засудили до 15 років

Про це йдеться у вироку Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 10 вересня, повідомляє Центр журналістських розслідувань.

Як встановило розслідування, Сорока Лариса із села Нова Збур’ївка, яка працювала вихователькою в місцевому дошкільному закладі, добровільно погодилась очолити незаконно створений окупантами дитсадок "Малютка".

У серпні 2022 року вона розпочала організацію навчального процесу за російськими навчальними програмами, набирала працівників і дітей.

Зазначається, що саме фігурантка відповідала за незаконну реєстрацію закладу в російській юрисдикції. Її дії кваліфікували як здійснення підривної діяльності проти України, керування освітньо-виховним процесом на засадах возвеличення країни-окупанта і виховання у дітей ненависті до України і її історико-культурних цінностей.

Доказами вини Сороки стала публікація Центру журналістських розслідувань про запровадження окупантами освітнього процесу в Голопристанській громаді у вересні 2022 року, інші документи та покази свідків.

За словами свідків, законний керівник дошкільного закладу "Малятко" відмовився співпрацювати з ворогом, тож окупанти призначили замість неї Ларису Сороку. Так, зрадниця обходила односельців, представлялася так званою директоркою дитсадка і вмовляла батьків віддавати дітей до цього закладу.

Жінка отримала вирок - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.