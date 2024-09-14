Очолила створений окупантами дитсадок: 63-річну виховательку з Херсонщини заочно засудили до 15 років
В Україні заочно засудили до 15 років ув'язнення за підозрою у державній зраді 63-річну виховательку ясел-садка з села Нової Збур’ївки Скадовського району на Херсонщині Ларису Сороку
Про це йдеться у вироку Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 10 вересня, повідомляє Центр журналістських розслідувань.
Як встановило розслідування, Сорока Лариса із села Нова Збур’ївка, яка працювала вихователькою в місцевому дошкільному закладі, добровільно погодилась очолити незаконно створений окупантами дитсадок "Малютка".
У серпні 2022 року вона розпочала організацію навчального процесу за російськими навчальними програмами, набирала працівників і дітей.
Зазначається, що саме фігурантка відповідала за незаконну реєстрацію закладу в російській юрисдикції. Її дії кваліфікували як здійснення підривної діяльності проти України, керування освітньо-виховним процесом на засадах возвеличення країни-окупанта і виховання у дітей ненависті до України і її історико-культурних цінностей.
Доказами вини Сороки стала публікація Центру журналістських розслідувань про запровадження окупантами освітнього процесу в Голопристанській громаді у вересні 2022 року, інші документи та покази свідків.
За словами свідків, законний керівник дошкільного закладу "Малятко" відмовився співпрацювати з ворогом, тож окупанти призначили замість неї Ларису Сороку. Так, зрадниця обходила односельців, представлялася так званою директоркою дитсадка і вмовляла батьків віддавати дітей до цього закладу.
Жінка отримала вирок - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Також нещодавно Служба безпеки у Закарпатській області зібрала докази співпраці з ворогом мешканця Херсонщини, який на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримав загарбників.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.58
- EUR Купівля 45.45Продаж 46.11
- Актуальне
- Важливе