Окупанти вдарили з артилерії по Торецьку на Донеччині: загинула людина, є поранені
У неділю, 4 лютого, російські війська завдали артилерійського удару по місту Торецьк Донецької області, унаслідок чого загинула людина, ще двоє - поранені
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Зазначається, що росіяни завдали удару по місту близько 13:00.
Ворожа артилерія поцілила в житлову забудову. Унаслідок цього загинула одна людина, ще дві постраждали.
За словами очільника ОВА, поранених доставили до найближчої лікарні для надання медичної допомоги.
"Точні наслідки обстрілу встановлюємо", - додав Філашкін.
- Тим часом губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що вранці 4 лютого регіон нібито атакували безпілотники. Унаслідок цього начебто пошкоджені об'єкти зв'язку.
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