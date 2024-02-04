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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти вдарили з артилерії по Торецьку на Донеччині: загинула людина, є поранені

4 лютого, 2024 неділя
14:14
Війна з Росією Окупанти атакували Торецьк з артилерії 4 лютого

У неділю, 4 лютого, російські війська завдали артилерійського удару по місту Торецьк Донецької області, унаслідок чого загинула людина, ще двоє - поранені

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зазначається, що росіяни завдали удару по місту близько 13:00.

Ворожа артилерія поцілила в житлову забудову. Унаслідок цього загинула одна людина, ще дві постраждали.

За словами очільника ОВА, поранених доставили до найближчої лікарні для надання медичної допомоги.

"Точні наслідки обстрілу встановлюємо", - додав Філашкін.

  • Тим часом губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що вранці 4 лютого регіон нібито атакували безпілотники. Унаслідок цього начебто пошкоджені об'єкти зв'язку.
Теги:
Україна
російська армія
Донеччина
окупанти
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