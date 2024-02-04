Окупанти вдарили з артилерії по Торецьку на Донеччині: загинула людина, є поранені

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зазначається, що росіяни завдали удару по місту близько 13:00.

Ворожа артилерія поцілила в житлову забудову. Унаслідок цього загинула одна людина, ще дві постраждали.

За словами очільника ОВА, поранених доставили до найближчої лікарні для надання медичної допомоги.

"Точні наслідки обстрілу встановлюємо", - додав Філашкін.