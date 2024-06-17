Окупанти вимагають відбитки пальців дітей старших за 6 років на ТОТ Запорізької області, - "Жовта стрічка"
У містах на тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни вимагають відбитки пальців дітей, старших за 6 років
Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".
Активісти руху дізнались, що росіяни вимагають, аби усі діти, навіть які народилися до окупації, були зареєстровані з видачею російських свідоцтв про народження. А діти старше шести років повинні надати відбитки пальців.
"Що є абсурдною вимогою та порушує права дитини", - наголошують активісти.
Одна з місцевих активісток розповіла, що також була змушена оформити російські документи для дитини.
"До останнього не хотіла оформлювати дитині російське свідоцтво про народження. Але сказали, що навіть в садок не візьмуть", - розповіла вона.
- 13 червня повідомлялось, що ворог на тимчасово окупованих територіях Донбасу створив 14 "трудових загонів" для українських дітей та молоді, які будуть працювати у Росії протягом літа.
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