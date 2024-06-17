Окупанти вимагають відбитки пальців дітей старших за 6 років на ТОТ Запорізької області, - "Жовта стрічка"

Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".

Активісти руху дізнались, що росіяни вимагають, аби усі діти, навіть які народилися до окупації, були зареєстровані з видачею російських свідоцтв про народження. А діти старше шести років повинні надати відбитки пальців.

"Що є абсурдною вимогою та порушує права дитини", - наголошують активісти.

Одна з місцевих активісток розповіла, що також була змушена оформити російські документи для дитини.

"До останнього не хотіла оформлювати дитині російське свідоцтво про народження. Але сказали, що навіть в садок не візьмуть", - розповіла вона.