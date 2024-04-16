Партизани зафіксували у Криму перекидання батареї "Градів"
Агенти партизанського руху "Атеш" зафіксували перекидання батареї реактивних систем залпового вогню "Град" у тимчасово окупованому Криму
Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".
Окрім "Градів" росіяни перекидають залізницею контейнери з боєкомплектом і паливно-мастильними матеріалами. Партизани інформують, що вантаж військового призначення їде у південному напрямку.
"Ймовірно, техніку везуть на ремонтну базу для відновлення боєготовності. Росіяни продовжують знімати зі зберігання стару військову техніку. На щастя, вона ефективно знищується на лінії фронту і в глибокому тилу. Оборонно-промисловий комплекс ворога не встигає виробляти нову техніку для потреб армії", - зазначають в "Атеш".
- 15 квітня стало відомо, що партизани в Севастополі провели операцію з виявлення російської ППО. Окупанти розміщують системи біля житлових будинків.
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