Партизани зафіксували у Криму перекидання батареї "Градів"

Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".

Окрім "Градів" росіяни перекидають залізницею контейнери з боєкомплектом і паливно-мастильними матеріалами. Партизани інформують, що вантаж військового призначення їде у південному напрямку.

"Ймовірно, техніку везуть на ремонтну базу для відновлення боєготовності. Росіяни продовжують знімати зі зберігання стару військову техніку. На щастя, вона ефективно знищується на лінії фронту і в глибокому тилу. Оборонно-промисловий комплекс ворога не встигає виробляти нову техніку для потреб армії", - зазначають в "Атеш".