Після влаштованого партизанами вибуху тиждень без газу проведуть 14 населених пунктів поблизу Алушти
Поблизу Алушти у тимчасово окупованому Криму партизани підірвали газопровід, унаслідок чого 14 населених пунктів лишилися без газу щонайменше на тиждень
Про це інформує тг-канал "Роспартизан".
Як кажуть партизани, операцію з підриву газопроводу на відрізку Алушта - Ялта було проведено 6 липня о 21:40.
Зазначається, що газова інфраструктура Криму використовується окупаційними військами, що базуються там.
Згодом керівниця окупаційної адміністрації Алушти Галина Огнєва заявила, що через пошкодження магістрального газопроводу за "нез'ясованих обставин" у районі села Виноградне тимчасово призупинено газопостачання споживачів.
Так, за її словами, газу не матимуть жителі 14 населених пунктів, а саме Малий маяк, Утьос, Чайка, Бондаренкове, Лазурне, Виноградне, Кипарисне, Пушкіно, Променисте, Лаванда, Семидвір'я, Рясне, Верхня та Нижня Кутузівка.
В окупаційній адміністрації додають, що період відновлювальних робіт становитиме близько 7 - 10 діб.
- Тим часом росіяни обстріляли селище Антонівка на Херсонщині, в результаті чого було пошкоджено ділянку газогону, а 700 будинків залишалися без газу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.42 Купівля 40.42Продаж 40.93
- EUR Купівля 43.63Продаж 44.32
- Актуальне
- Важливе