Після влаштованого партизанами вибуху тиждень без газу проведуть 14 населених пунктів поблизу Алушти

Про це інформує тг-канал "Роспартизан".

Як кажуть партизани, операцію з підриву газопроводу на відрізку Алушта - Ялта було проведено 6 липня о 21:40.

Зазначається, що газова інфраструктура Криму використовується окупаційними військами, що базуються там.

Згодом керівниця окупаційної адміністрації Алушти Галина Огнєва заявила, що через пошкодження магістрального газопроводу за "нез'ясованих обставин" у районі села Виноградне тимчасово призупинено газопостачання споживачів.

Так, за її словами, газу не матимуть жителі 14 населених пунктів, а саме Малий маяк, Утьос, Чайка, Бондаренкове, Лазурне, Виноградне, Кипарисне, Пушкіно, Променисте, Лаванда, Семидвір'я, Рясне, Верхня та Нижня Кутузівка.

В окупаційній адміністрації додають, що період відновлювальних робіт становитиме близько 7 - 10 діб.