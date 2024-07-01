Понад 144 тис. кв. км в Україні вважаються потенційно замінованими
В Україні потенційно замінованими внаслідок повномасштабного російського вторгнення залишаються понад 144 тис. кв. км
Про це заявив заступник очільника українського МВС Богдан Драп’ятий на зустрічі з делегацією Японського агентства міжнародної співпраці.
Він зауважив, що у 2023 році потенційно замінованими в Україні були 174 тис. кв. км.
"Так, внаслідок повномасштабного вторгнення РФ понад 144 тисячі квадратних кілометрів України вважаються потенційно замінованими. Понад рік тому цей показник складав 174 тисячі квадратних кілометрів", - розповів заступник міністра.
Водночас Драп’ятий підкреслив, що держава змогла розмінувати частину раніше забруднених територій завдяки зусиллям саперів і підтримці міжнародних партнерів.
- 29 червня стало відомо, що в Україні наразі 30 тисяч квадратних кілометрів деокупованих територій визнані безпечними від мінних загроз. Це понад 17% від попередньої оцінки забруднення.
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