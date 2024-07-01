Понад 144 тис. кв. км в Україні вважаються потенційно замінованими

Про це заявив заступник очільника українського МВС Богдан Драп’ятий на зустрічі з делегацією Японського агентства міжнародної співпраці.

Він зауважив, що у 2023 році потенційно замінованими в Україні були 174 тис. кв. км.

"Так, внаслідок повномасштабного вторгнення РФ понад 144 тисячі квадратних кілометрів України вважаються потенційно замінованими. Понад рік тому цей показник складав 174 тисячі квадратних кілометрів", - розповів заступник міністра.

Водночас Драп’ятий підкреслив, що держава змогла розмінувати частину раніше забруднених територій завдяки зусиллям саперів і підтримці міжнародних партнерів.