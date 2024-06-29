В Україні вже 30 тис. км² деокупованих територій визнані безпечними від мінних загроз

Про це повідомив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міністерства оборони України полковник Руслан Берегуля.

"Сьогодні завдяки нашій спільній роботі площа забруднених територій вже зменшилась на 30 тисяч квадратних кілометрів. Це означає, що на цих територіях не було виявлено або було знешкоджено виявлені вибухонебезпечні предмети", - розповів він.

Також Берегуля підкреслив, що наразі найбільш забрудненими залишаються Херсонщина, Харківщина та Миколаївщина, де сумарно сталось понад 50% всіх інцидентів з вибухонебезпечними предметами серед цивільного населення.

Зазначається, що під час розмінування територій застосовується комплексний підхід, який зокрема передбачає проведення хімічного аналізу ґрунтів земель сільськогосподарського призначення на наявність небезпечних речовин. Потім власникам таких земель або територіальним громадам надаються відповідні рекомендації щодо їх подальшого використання у сільськогосподарських цілях.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні 2023 року в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

Для прискорення розмінування території України уряд на засіданні 2 лютого 2024 року запровадив єдину уніфіковану процедуру сертифікації операторів протимінної діяльності.

22 лютого в Україні представили третю вітчизняну машину для розмінування.

29 лютого в ДСНС заявили, що в Україні потенційно заміновано 156 тис. км² території. При цьому найбільш замінованими є Харківська, Донецька і Херсонська області.

На початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд компенсуватиме аграріям 80% витрат на розмінування.

29 березня стало відомо, що Україна спільно з американською корпорацією Palantir працює над розробкою системи розмінування з використанням штучного інтелекту. Її мають представити влітку.

У червні стало відомо, що країни-партнери виділили додаткові $35 млн на проєкти з гуманітарного розмінування України.