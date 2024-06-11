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Повернувся з Франції, аби захищати Україну: історія кухаря, який змінив кітель на військову форму

11 червня, 2024 вiвторок
13:02
Війна з Росією Повернувся з Франції, аби захищати Україну: історія кухаря, який змінив кітель на військову форму

Юрій Грицай – ветеран російсько-української війни, двічі доброволець. У 2014-му він брав участь у звільненні Слов’янська, а у 2022 році захищав від окупантів Луганщину

Зміст

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Після демобілізації у 2014 році Юрій Грицай поїхав працювати за кордон. Утім, уже на другий день повномасштабної війни він був в Україні, щоб знову захищати нашу незалежність. 

"Моя дружина була в Дніпрі, вона мені зателефонувала, що війна почалася о 6 ранку, о 6:10. Я розумів, що це квиток в один бік, але 25 лютого я вже був у Дніпрі, записався в Нацгвардію, "Дніпро-1"... і в березні ми вже захищали Луганщину в районі Рубіжного", – розповів журналістам Юрій Грицай.

Після поранення Юрій повернувся до Дніпра проходити курс реабілітації. Згадуючи фронтові будні, зазначає, що найбільшою підтримкою для нього була дружина, лист якої він увесь час зберігав у кишені. Тепер же чоловік має дві мрії. Перша та найголовніша - щоб не гинули наші оборонці. Друга - власний будиночок із подвір’ям, де можна вирощувати перепілок і частувати кохану улюбленими стравами. Кулінарія в житті Юрія займає особливе місце.

За освітою наш захисник – інженер атомних станцій. Утім він швидко зрозумів, що ця професія – не його, адже ще з дитинства Юрія тягнуло на кухню. Його батько щосуботи варив борщ і дозволяв хлопчикові допомагати з приготуванням. А по завершенню страви кидав туди барбариску. Сьогодні Юрій і сам полюбляє шукати та змішувати нові смаки. 

Повернувся з Франції, аби захищати Україну: історія кухаря, який змінив кітель на військову форму

Нині він має змогу займатися улюбленою справою в Кулінарному центрі МХП. Йому дуже подобається, як обладнано кухню. Юрій каже, що все продумано до дрібниць і такого він ніде не бачив, хоч відвідав 50 країн.

Офіційно в статусі шеф-кухаря Юрій пропрацював 8 років, весь час  – за кордоном: у Швеції, Данії, Латвії, Литві, Болгарії та навіть годував авторськими стравами короля Саудівської Аравії.

До команди Кулінарного центру Юрій приєднався рік тому. На той час він якраз проходив реабілітацію після контузії. У межах програми індивідуального супроводу та комплексної підтримки "МХП Поруч" він проходить лікування та постійно займається із психологом, також спеціально для нього у компанії створили посаду, щоб чоловік міг займатися улюбленою справою.

З 24 лютого понад 3 тис. працівників компанії залишили офіси, виробництва і поля, щоб піти на фронт боронити нашу державу. Це понад 10% працівників із військовим досвідом. МХП - одна із перших компаній в Україні, що впровадила програму реінтеграції та реадаптації ветеранів. Ідея виникла ще в травні 2022 року, і вже у 2023-му було запущено комплексну програму підтримки для українських оборонців.

Історія Юрія – тільки один із прикладів. У компанії кажуть, що створюють усі необхідні умови для ефективної адаптації своїх працівників-ветеранів до життя в родині, колективі, громаді. На базі програми "МХП Поруч" системно працює Центр із взаємодії з військовими та ветеранами. Нині в ньому 15 координаторів, які щодня надають підтримку захисникам та їхнім родинам.

Програма зокрема передбачає:

  • гуманітарну допомогу військовим частинам, 

  • лікування й реабілітацію, 

  • медичне обстеження

  • юридичну та психологічну підтримку, 

  • соціальну реінтеграцію, 

  • професійну адаптацію.

Також для захисників та їхніх родин доступна цілодобова й безоплатна гаряча лінія.

На базі програми "МХП Поруч" системно працює Центр із взаємодії з військовими та ветеранами. Нині в ньому 15 координаторів, які щодня надають підтримку захисникам та їхнім родинам.

Медичний супровід, матеріальна допомога, робоче місце, правова та психологічна підтримка підтримка, соціальна реінтеграція, професійна адаптація, психологічна підтримка та дружня атмосфера -  головні складові програми "МХП Поруч". Саме цього потребують українські військові, які повертаються з фронту в мирні міста.

Теги:
Відео
Новини
Суспільство
Франція
військові
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