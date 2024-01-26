РФ перекидає на кордон з Україною прикордонників з окупованої Абхазії, - ГУР
Росіяни на український кордон перекидають прикордонників з окупованої Абхазії
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Росіяни формують загони з особового складу підрозділів прикордонної служби ФСБ з метою укріплення кордону з Україною.
ГУР перехопило телефонну розмову двох російських окупантів, які проходять службу на території окупованої Абхазії. Вони обговорювали наміри РФ розмістити сформовані підрозділи на прикордонних ділянках у Брянській, Курській та Білгородській областях.
"У діалозі між кадровиком сухумського прикордонного загону капітаном Юсібовим та прапорщиком Зімсковим, який проходить службу в прикордонній заставі міста Очамчире, йдеться про формування списків для відправки на російсько-український кордон "на постоянку", - йдеться в повідомленні.
- 12 вересня ISW повідомляв, що російські прикордонники відчувають брак можливостей та обладнання для протистояння можливим транскордонним рейдам на територію РФ, а також для боротьби з так званими "атаками дронів".
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