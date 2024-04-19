РФ вдарила артилерією по Миколаївщині: загинула літня жінка, поранено дитину
У п'ятницю, 19 квітня, російські терористи використали артилерію для удару по Миколаївській області
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
РФ вдарила артилерією по Куцурубській громаді.
"Внаслідок обстрілу загинула літня жінка, її чоловік поранений. Також поранений 14-річний хлопчик, його везуть в лікарню", - йдеться у повідомленні.
- 15 квітня повідомлялось, що на Миколаївщині юнак і неповнолітня дівчина знайшли боєприпас і принесли його додому.
- Внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета молоді люди дістали поранення.
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