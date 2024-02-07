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Війна з Росією: хроніка
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Росія впевнена, що усунула будь-яку потенційну загрозу з боку ПВК Вагнера, - британська розвідка

7 лютого, 2024 середа
12:35
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Російська Федерація вважає, що, підпорядкувавши ПВК Вагнера росгвардії, вона усунула будь-яку потенційну загрозу, яку бойовики можуть становити для безпеки РФ

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Нещодавно новий командир ПВК Вагнера Антон Єлізаров зробив перше відеозвернення після загибелі Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна в авіакатастрофі в серпні 2023 року. У ньому Єлізаров детально описав розташування нової штаб-квартири бойовиків, ймовірно, в Ростові-на-Дону.

Також Єлізаров стверджував, що на новій базі також розміститься Добровольчий корпус росгвардії. У розвідці заявляють, що це підтверджує підпорядкування вагнерівців росгвардії.

"﻿﻿Російська держава, швидше за все, дозволила будівництво нової бази ПВК Вагнера і, ймовірно, вважає, що, підпорядкувавши вагнерівців росгвардії, вона усунула будь-яку потенційну загрозу, яку бойовики можуть становити для безпеки російського режиму", - йдеться у повідомленні.

  • Підрозділи ПВК Вагнера були асимільовані в командну структуру росгвардії. Це, ймовірно, свідчить про посилення контролю та впливу на бойовиків угрупування з боку РФ.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Велика Британiя
Вагнергейт
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