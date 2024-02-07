Росія впевнена, що усунула будь-яку потенційну загрозу з боку ПВК Вагнера, - британська розвідка

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Нещодавно новий командир ПВК Вагнера Антон Єлізаров зробив перше відеозвернення після загибелі Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна в авіакатастрофі в серпні 2023 року. У ньому Єлізаров детально описав розташування нової штаб-квартири бойовиків, ймовірно, в Ростові-на-Дону.

Також Єлізаров стверджував, що на новій базі також розміститься Добровольчий корпус росгвардії. У розвідці заявляють, що це підтверджує підпорядкування вагнерівців росгвардії.

"﻿﻿Російська держава, швидше за все, дозволила будівництво нової бази ПВК Вагнера і, ймовірно, вважає, що, підпорядкувавши вагнерівців росгвардії, вона усунула будь-яку потенційну загрозу, яку бойовики можуть становити для безпеки російського режиму", - йдеться у повідомленні.