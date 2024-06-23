Росіяни намагаються забарикадувати і звузити Керченську протоку: у ВМСУ пояснили причину
Росіяни намагаються забарикадувати Керченську протоку баржами і звузити її для посилення вогневого контролю
Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
"Це навіть не укріплення, це спроби барикадування для того, щоб максимально звузити цей прохід, щоб його було легше контролювати. Росіяни його контролюють шляхом авіації: постійно підіймають в повітря як гелікоптери, так і літаки різноманітних моделей", - сказав він.
За словами речника ВМС, періодично російські гелікоптери опиняються під прицілом власних систем ППО.
Плетенчук зазначив, що це "побічний ефект великої присутності цих одиниць у повітрі". За його словами, в східній частині Чорного моря продовжує панувати російська авіація.
- У вівторок, 11 червня, стало відомо, що російські окупанти посилили посилили оборону Кримського моста.
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