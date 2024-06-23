Росіяни намагаються забарикадувати і звузити Керченську протоку: у ВМСУ пояснили причину

Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Це навіть не укріплення, це спроби барикадування для того, щоб максимально звузити цей прохід, щоб його було легше контролювати. Росіяни його контролюють шляхом авіації: постійно підіймають в повітря як гелікоптери, так і літаки різноманітних моделей", - сказав він.

За словами речника ВМС, періодично російські гелікоптери опиняються під прицілом власних систем ППО.

Плетенчук зазначив, що це "побічний ефект великої присутності цих одиниць у повітрі". За його словами, в східній частині Чорного моря продовжує панувати російська авіація.