Росіяни вдарили КАБами по Харкову й обстріляли села в регіоні: загинула 49-річна жінка, є поранені
У середу, 19 червня, російська армія вдарила керованими авіабомбами по Харкову, там постраждала жінка. Також окупанти обстріляли села в регіоні, внаслідок чого є загибла та поранені
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він розповів, що росіяни спрямували на Шевченківський район міста 3 керовані авіабомби.
"Два влучання в землю на території дитячого табору та одне біля житлового будинку, є пошкодження", - написав він.
Станом на 17:35 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про одну постраждалу, з нею працюють лікарі.
О 18:13 у ДСНС повідомили, що у Харкові обійшлося без загорання, постраждала жінка 1976 року нароження.
Обстріл Харківської області
За даними Олега Синєгубова, росіяни обстріляли населені пункти Харківського та Куп’янського районів.
У селі Вільхівка загинула жінка. Внаслідок ударів по області поранені троє людей.
"Близько 15:36 через обстріли села Вільхівка Харківського району загинула 49-річна жінка та зазнав поранень 60-річний чоловік. Внаслідок обстрілів села Новоосинове Курилівської громади Куп’янського району поранено дві цивільних жінки. Ушпиталені в медичний заклад", - зазначив голова ОВА.
- Через російські удари 14 червня по Харківській області одна людина загинула, двоє постраждали.
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