Росіяни вдарили КАБами по Харкову й обстріляли села в регіоні: загинула 49-річна жінка, є поранені

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він розповів, що росіяни спрямували на Шевченківський район міста 3 керовані авіабомби.

"Два влучання в землю на території дитячого табору та одне біля житлового будинку, є пошкодження", - написав він.

Станом на 17:35 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про одну постраждалу, з нею працюють лікарі.

О 18:13 у ДСНС повідомили, що у Харкові обійшлося без загорання, постраждала жінка 1976 року нароження.

Обстріл Харківської області

За даними Олега Синєгубова, росіяни обстріляли населені пункти Харківського та Куп’янського районів.

У селі Вільхівка загинула жінка. Внаслідок ударів по області поранені троє людей.

"Близько 15:36 через обстріли села Вільхівка Харківського району загинула 49-річна жінка та зазнав поранень 60-річний чоловік. Внаслідок обстрілів села Новоосинове Курилівської громади Куп’янського району поранено дві цивільних жінки. Ушпиталені в медичний заклад", - зазначив голова ОВА.