Протягом 14 червня через російські обстріли на Харківщині одна людина загинула, двоє постраждали

Про це повідомляє Нацполіція.

Протягом доби військові РФ обстріляли населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп'янського районів.

14 червня ворог завдав авіаударів по селу Глушківка – загинула цивільна жінка. Також пошкоджено приміщення дитячого садка, інфраструктурний об’єкт, житлові будинки, господарчі споруди.

По селу Богуславка окупанти завдали удари КАБами. Внаслідок обстрілу пошкоджено дев’ять житлових будинків. Постраждали 46-річні чоловік та жінка. З мінно-вибуховими травмами їх доставили до лікарні.

Внаслідок удару ФАБ-500 у місті Куп’янськ пошкоджено житлові будинки та адмінбудівлю, а в результаті влучання ворожого дрону спалахнула пожежа в приватному домоволодінні.

Через обстріл у селі Курилівка руйнувань зазнав житловий будинок та господарчі споруди. Господарчі споруди пошкоджено також у селі Кучерівка.

Ворожим БПЛА "Герань" пошкоджено будівлю складського приміщення у селі Семенівка.

Війська РФ завдали щонайменше п’ять ударів КАБами по селу Кутузівка. Зруйновані приватні домоволодіння, пошкоджені трактори та будівлі фермерських господарств. В полі горіла трава.

Також з мінометів окупанти обстріляли околиці села Леміщине.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Фото: https://t.me/UA_National_Police