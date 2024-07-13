Росіяни звозять "ополченців" на ТОТ півдня для патрулювання населених пунктів, - ЦНС

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Кремль створює паралельну реальність, в якому на тимчасово окупованих територіях півдня є підтримка серед місцевих й існує "народне ополчення", - наголошують у ЦНС.

Зазначається, що так звані добровольці в ополченні патрулюють населені пункти ТОТ Запорізької та Херсонської областей.

Водночас їхнім головним завданням є не боротьба зі злочинністю, а слідкування за тим, аби ніхто не фотографував на окупованих територіях місцерозташування збройних сил РФ.

У Спротиві підкреслюють, що серед місцевих кількість "ополченців" невелика, тому ворог формує загони з "ветеранів СВО" з територій, які були окуповані у 2014 році. За це вони отримують зарплатню й соціальний пакет.

Нерідко "ополченців" розселяють у квартирах мешканців, які залишили регіон через окупацію.