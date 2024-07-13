Росіяни звозять "ополченців" на ТОТ півдня для патрулювання населених пунктів, - ЦНС
Російські загарбники присилають на тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей так званих ополченців, які мають патрулювати населені пункти
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Кремль створює паралельну реальність, в якому на тимчасово окупованих територіях півдня є підтримка серед місцевих й існує "народне ополчення", - наголошують у ЦНС.
Зазначається, що так звані добровольці в ополченні патрулюють населені пункти ТОТ Запорізької та Херсонської областей.
Водночас їхнім головним завданням є не боротьба зі злочинністю, а слідкування за тим, аби ніхто не фотографував на окупованих територіях місцерозташування збройних сил РФ.
У Спротиві підкреслюють, що серед місцевих кількість "ополченців" невелика, тому ворог формує загони з "ветеранів СВО" з територій, які були окуповані у 2014 році. За це вони отримують зарплатню й соціальний пакет.
Нерідко "ополченців" розселяють у квартирах мешканців, які залишили регіон через окупацію.
- Крім того, нещодавно повідомлялося, що російські загарбники завозять на тимчасово окуповані території України "соціальних робітників" з-поміж активістів партії очільника Кремля Володимира Путіна "Единая Россия" з метою збору інформації серед пенсіонерів.
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