"Розбито надію на залізничний міст": під Маріуполем уразили район базування інженерних підрозділів окупантів, - Андрющенко

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



За його словами, цей удар "остаточно розбив надію на залізничний міст". У місті ураження також знищено щонайменше 5 одиниць інженерної техніки російських загарбників.



"Все. Це не просто крапка. Це жирний хрест на потенціалі залізниці з Росії мінімум на 2024 рік", - наголосив Андрющенко.



Він подякував всім причетним, "в першу чергу в окупації".

Напередодні, 6 січня, поблизу Маріуполя українські військові знищили напівпобудований росіянами залізничний міст. Також згоріли цистерни з паливом та інженерний транспорт окупантів.