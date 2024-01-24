"Розбито надію на залізничний міст": під Маріуполем уразили район базування інженерних підрозділів окупантів, - Андрющенко
Уранці середи, 24 січня, стало відомо про ураження району базування інженерних підрозділів окупантів у селищі Гранітне Маріупольського району, які будували залізничний міст з території РФ
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, цей удар "остаточно розбив надію на залізничний міст". У місті ураження також знищено щонайменше 5 одиниць інженерної техніки російських загарбників.
"Все. Це не просто крапка. Це жирний хрест на потенціалі залізниці з Росії мінімум на 2024 рік", - наголосив Андрющенко.
Він подякував всім причетним, "в першу чергу в окупації".
- Напередодні, 6 січня, поблизу Маріуполя українські військові знищили напівпобудований росіянами залізничний міст. Також згоріли цистерни з паливом та інженерний транспорт окупантів.
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