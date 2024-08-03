Румунія спільно з Україною планує удосконалювати ракети "Нептун", - ЗМІ
Румунія, за прикладом інших європейських країн, планує розвивати озброєння у співпраці з Україною, зокрема зосередившись на протикорабельних ракетах R-360 Neptune
Про це повідомляє Army Recognition.
У квітні 2023 року стало відомо, що українська оборонна промисловість працює над модернізацією Р-360, хоча остаточні результати цих зусиль залишаються невизначеними.
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Румунія прагне мати Україну як союзника для контролю над водами Чорного моря зі своєї території. Плани румунсько-українського військово-промислового партнерства передбачаються на післявоєнний період.
- Оборонно-промисловий комплекс України працює над новою модифікацією протикорабельної крилатої ракети для комплексу "Нептун".
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