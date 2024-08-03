Румунія спільно з Україною планує удосконалювати ракети "Нептун", - ЗМІ

Про це повідомляє Army Recognition.

У квітні 2023 року стало відомо, що українська оборонна промисловість працює над модернізацією Р-360, хоча остаточні результати цих зусиль залишаються невизначеними.

Читайте також: Долетить і до Москви, і до Грозного: що відомо про "Довгий Нептун" – українські ракети, які летітимуть на 1000 км

Румунія прагне мати Україну як союзника для контролю над водами Чорного моря зі своєї території. Плани румунсько-українського військово-промислового партнерства передбачаються на післявоєнний період.