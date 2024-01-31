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Головна Війна з Росією Служби транспортної безпеки РФ можуть знищувати БПЛА: Путін підписав новий указ

Служби транспортної безпеки РФ можуть знищувати БПЛА: Путін підписав новий указ

31 січня, 2024 середа
06:35
Війна з Росією Путін

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє співробітникам служб транспортної безпеки збивати та знищувати безпілотники

Про це пише російське видання ТАСС.

У документі зазначається, що співробітники підрозділів транспортної безпеки з 1 вересня 2024 року матимуть можливість знищувати безпілотники для захисту об'єктів транспортної інфраструктури, навколо яких встановлені зони безпеки.

Крім цього, у Росії запровадили норми, які регулюють отримання дозволів на зйомку з повітря та інші способи дистанційно фотографувати землю з борту літака.

"Уточнюється, що дані способи зондування з 1 квітня 2024 будуть здійснюватися на підставі дозволів, що видаються федеральними органами виконавчої влади, уповноваженими урядом РФ, за винятком випадків, в яких отримання таких дозволів не потрібно. Цей перелік встановить уряд РФ", - йдеться у повідомленні.

  • У деяких регіонах Росії у зв'язку з потребами міністерства оборони почали відключати 4G-інтернет.

Теги:
Росія
Володимир Путін
безпілотник
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