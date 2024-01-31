Служби транспортної безпеки РФ можуть знищувати БПЛА: Путін підписав новий указ
Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє співробітникам служб транспортної безпеки збивати та знищувати безпілотники
Про це пише російське видання ТАСС.
У документі зазначається, що співробітники підрозділів транспортної безпеки з 1 вересня 2024 року матимуть можливість знищувати безпілотники для захисту об'єктів транспортної інфраструктури, навколо яких встановлені зони безпеки.
Крім цього, у Росії запровадили норми, які регулюють отримання дозволів на зйомку з повітря та інші способи дистанційно фотографувати землю з борту літака.
"Уточнюється, що дані способи зондування з 1 квітня 2024 будуть здійснюватися на підставі дозволів, що видаються федеральними органами виконавчої влади, уповноваженими урядом РФ, за винятком випадків, в яких отримання таких дозволів не потрібно. Цей перелік встановить уряд РФ", - йдеться у повідомленні.
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