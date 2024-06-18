Спільне комюніке Саміту миру не дає Україні жодних юридичних опцій, - юрист-міжнародник Лозовий

Про це він розповів в етері Еспресо

"Спільне комюніке, яке було підписане за підсумками Саміту миру у Швейцарії, не дає Україні жодних юридичних опцій. Оскільки це не юридичний документ. Щодо успіху Саміту миру, то загалом, моніторячи іноземні ЗМІ, я виявив, що цей саміт виявився більш-менш успішним, як піар. Адже майже більшість заголовків у ЗМІ робили акцент на тому, що понад 100 країн були присутніми й 80 підписали спільне комюніке. Проблема лише в тому, що по суті нічого конкретного не вирішено", - вважає Лозовий.

Юрист наголосив, на подібних форумах можуть звучати заяви людей, які не зовсім підтримують Україну

"Якщо подібні саміти будуть продовжуватись, як планує Зеленський, і будуть винесені більш конкретні питання, то ми можемо побачити більші наслідки для України в плані піару. Зокрема, до прикладу, якщо почнуть обговорювати питання територіальних поступок взамін на мир. Адже на подібних форумах можуть висловлюватись люди, які не зовсім підтримують Україну", - додав він.