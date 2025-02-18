"Стали набагато точнішими": Буданов розповів, як росіяни удосконалили ракети KN-23 від КНДР

Про це він розповів в інтерв'ю The Chosun.

За словами керівника ГУР, ця співпраця досягає найвищого рівня і становить серйозну загрозу для міжнародної спільноти.

"Північна Корея використовує цю війну, щоб отримати бойовий досвід і модернізувати свої військові технології. Це матиме довготривалі наслідки для системи безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні", - зазначив Буданов.

Як приклад, він описав зміни, яких зазнала північнокорейська ракета KN-23, яку використовує Росія у війні проти України.

"Спочатку її точність була дуже низькою, з похибкою від 500 до 1500 метрів, але російські фахівці внесли технічні модифікації. Тепер ракета стала набагато точнішою і є значно серйознішою загрозою", - зауважив Буданов.

Він також додав, що ця ракетна зброя загрожує для безпеки Південної Кореї та Японії.

Керівник української воєнної розвідки розповів, що угруповання Північної Кореї у війні проти України втратило вже близько 4 тисяч військових убитими та важкопораненими. Проте, попри значні втрати, північнокорейські сили продовжують активно брати участь у спільних операціях з російськими військами. Також на фронті спостерігається збільшення кількості північнокорейської артилерії.

"Ця війна мобілізувала всі військові можливості залучених країн. Лише три держави - Україна, Росія та Північна Корея - набувають безпосереднього досвіду ведення повномасштабної війни XXI століття. Майбутня північнокорейська армія буде кардинально відрізнятися від минулої", - підкреслив Кирило Буданов.

Він також висловив сподівання на поглиблення співпраці України та Сеула Південної Кореї.

"І Україна, і Південна Корея протистоять одному й тому самому ворогу - Північній Кореї. Сеул має десятиліття розвідданих про Північну Корею, і ця інформація була б для нас надзвичайно цінною. Україна зараз отримує бойовий досвід на власному полі бою. Обмін цим досвідом та розвідданими був би взаємовигідним", - наголосив начальник ГУР МО України.