Святкуватимуть "день початку СВО": на Донеччині росіяни посилюють пропаганду у закладах освіти
Росіяни посилюють пропагандистську діяльність у закладах освіти на тимчасово окупованих територіях України
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"До дня повномасштабного вторгнення окупанти запланували провести пропагандистські заходи: у всіх закладах освіти відбудеться "урочисте святкування дня початку СВО": дітям розповідатимуть про її "цілі, завдання та перебіг", - пише ЦПД про ситуацію на ТОТ Донеччині.
Росіяни посилюють пропаганду і в Запорізькій області. У Мелітополі школи перетворені на центри пропаганди. Там "навчають" брехливої історії.
"Вчителі-зрадники вишукують "неблагонадійних" учнів, які спілкуються з друзями з підконтрольних Україні територій, та проводять з ними "виховні бесіди", - розповіли у ЦПД.
На тимчасово окупованій частині Херсонщини російські загарбники розширюють мережу клубів "воїн". Мета - мілітаризувати підлітків та готувати їх до служби в російській армії.
- Депутатка держдуми РФ Яна Лантратова пропонує офіційно визнати 24 лютого "Днем початку спеціальної військової операції". Зокрема щоб його відзначали російські школярі.
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