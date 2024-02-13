Святкуватимуть "день початку СВО": на Донеччині росіяни посилюють пропаганду у закладах освіти

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"До дня повномасштабного вторгнення окупанти запланували провести пропагандистські заходи: у всіх закладах освіти відбудеться "урочисте святкування дня початку СВО": дітям розповідатимуть про її "цілі, завдання та перебіг", - пише ЦПД про ситуацію на ТОТ Донеччині.

Росіяни посилюють пропаганду і в Запорізькій області. У Мелітополі школи перетворені на центри пропаганди. Там "навчають" брехливої історії.

"Вчителі-зрадники вишукують "неблагонадійних" учнів, які спілкуються з друзями з підконтрольних Україні територій, та проводять з ними "виховні бесіди", - розповіли у ЦПД.

На тимчасово окупованій частині Херсонщини російські загарбники розширюють мережу клубів "воїн". Мета - мілітаризувати підлітків та готувати їх до служби в російській армії.