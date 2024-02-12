"День початку СВО": у держдумі РФ пропонують відзначати річницю масштабного вторгнення в Україну
Депутатка держдуми РФ Яна Лантратова пропонує офіційно визнати 24 лютого "Днем початку спеціальної військової операції". Зокрема щоб його відзначали російські школярі
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Згідно з її пропозицією, цього дня в школах мають показувати дітям відео про війну або запросити військових. На уроках планують розповідати учням історію "спеціальної військової операції", її причини, цілі, завдання, а також основні події.
"Російська пропаганда війни й надалі впливає на громадян, зокрема молодь. Спроби спотворення подій та формування мілітарного світогляду - один із ключових елементів російської молодіжної пропаганди з метою розповсюдження загарбницьких наративів", - наголошують в ЦПД.
- 31 січня повідомлялося, що російська держдума у другому та третьому читаннях одноголосно схвалила законопроєкт про конфіскацію майна за поширення начебто фейків про армію.
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