"День початку СВО": у держдумі РФ пропонують відзначати річницю масштабного вторгнення в Україну

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Згідно з її пропозицією, цього дня в школах мають показувати дітям відео про війну або запросити військових. На уроках планують розповідати учням історію "спеціальної військової операції", її причини, цілі, завдання, а також основні події.

"Російська пропаганда війни й надалі впливає на громадян, зокрема молодь. Спроби спотворення подій та формування мілітарного світогляду - один із ключових елементів російської молодіжної пропаганди з метою розповсюдження загарбницьких наративів", - наголошують в ЦПД.