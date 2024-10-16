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Головна Війна з Росією "Це різні війни та зобов’язання": Пентагон відповів, чому не розгортає протиракетні системи в Україні, як в Ізраїлі

"Це різні війни та зобов’язання": Пентагон відповів, чому не розгортає протиракетні системи в Україні, як в Ізраїлі

Ксенія Золотова
16 жовтня, 2024 середа
03:18
Війна з Росією Пентагон

У міноборони США заявили, що війни в Україні та в Ізраїлі різні за багатьма факторами, тому США не розгортають в Україні протиракетну систему THAAD, як робить це в Ізраїлі

Зміст

Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

На запитання чому США розгортають систему THAAD в Ізраїлі для відбиття атак балістичними ракетами з боку Ірану, але не роблять цього на території союзників по НАТО в Європі для захисту західної частини України від ракетних атак Росії, Сінгх відповіла, що це дві різні ситуації.

"Це різні війни, різні регіони та зобов’язання перед Ізраїлем і Україною є різними", - сказала вона.

За словами заступниці речника Пентагону, президент США Джо Байден "зобов'язався підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно".

Сінгх також наголосила на важливості співпрацювати з Конгресом у питаннях зовнішньої підтримки, задля недопущення зволікання з військовою допомогою. Так вона прокоментувала ситуацію кінця минулого - початку поточного року з затримкою пакету допомоги Україні й Ізраїлю.

  • Дипломат, експерт Центру оборонних стратегій з питань зовнішньої та безпекової політики Олександр Хара розповів, чому, на його думку, у Ізраїлю краща ситуація, ніж в України.
Теги:
Світ
Україна
Ізраїль
Близький Схід
США
допомога США Україні
Війна в Ізраїлі
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