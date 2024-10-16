"Це різні війни та зобов’язання": Пентагон відповів, чому не розгортає протиракетні системи в Україні, як в Ізраїлі
У міноборони США заявили, що війни в Україні та в Ізраїлі різні за багатьма факторами, тому США не розгортають в Україні протиракетну систему THAAD, як робить це в Ізраїлі
Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.
На запитання чому США розгортають систему THAAD в Ізраїлі для відбиття атак балістичними ракетами з боку Ірану, але не роблять цього на території союзників по НАТО в Європі для захисту західної частини України від ракетних атак Росії, Сінгх відповіла, що це дві різні ситуації.
"Це різні війни, різні регіони та зобов’язання перед Ізраїлем і Україною є різними", - сказала вона.
За словами заступниці речника Пентагону, президент США Джо Байден "зобов'язався підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно".
Сінгх також наголосила на важливості співпрацювати з Конгресом у питаннях зовнішньої підтримки, задля недопущення зволікання з військовою допомогою. Так вона прокоментувала ситуацію кінця минулого - початку поточного року з затримкою пакету допомоги Україні й Ізраїлю.
- Дипломат, експерт Центру оборонних стратегій з питань зовнішньої та безпекової політики Олександр Хара розповів, чому, на його думку, у Ізраїлю краща ситуація, ніж в України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.49
- EUR Купівля 44.81Продаж 45.47
- Актуальне
- Важливе