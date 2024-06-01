Цього дня Україна віддала Росії останню ядерну і стратегічну зброю. Зараз ці літаки й ракети застосовують проти нас

В такий спосіб виконувався підписаний наприкінці 94-го тодішнім президентом Леонідом Кучмою Будапештський меморандум про нібито надані США, Британією й тією ж Росією так звані гарантії безпеки в обмін на відмову від ядерного статусу й усього що з ним пов'язано, нагадує історичний проєкт WAS.

1 червня 1996 року з України до Росії було перевезено останні ядерні ракети. А вже з наступного дня наша країна втратила статус ядерної держави, зазначає видання.

"Ну як "гарантії"? Обіцянки поважати Незалежність...", - задає питання WAS.

Що втратила українська армія

Тоді новостворені ЗСУ позбулися не лише ядерних боєголовок, а й, власне, засобів їхнього запуску (пускових установок, зокрема шахтного типу)

та засобів доставки до намічних цілей - ракетоносіїв, стратегічної бойової авіації. Разом вони становили третій за обсягами ядерний арсенал у світі.

Станом на 1991 рік Україна мала 176 пускових шахт (останню знищили 2001 року, зараз є лише одна і вона перетворена на музей). Їхня мережа з півночі на південь, від заростей Полісся до степів Причорномор'я, простягалася через усе Правобережжя, а найближчі до Києва подібні об'єкти розташовувалися у засекреченому на той час військовому містечку "Макарів-1" за 100 км від української столиці.

На додачу Будапештського меморандуму, українська сторона також брала на себе цілу низку зобов'язань зі стратегічного роззброєння. Мова про американську програму Нанна-Лугара, Масандрівські угоди, Договір про нерозповсюдження ядерної зброї тощо.

Зі свого боку Захід обіцяв економічну допомогу, а РФ - паливо для АЕС і газ. Пільгами при оплаті за російський газ, до слова, обґрунтовувалося й перебування в українському Криму російського Чорноморського флоту.

Літаки

"У 1999 році як компенсацію за газовий борг Україна передала Росії 8 літаків Ту-160 та 3 літаки Ту-95 МС, здатні нести ядерну зброю. Ще 19 літаків Ту-160 були ліквідовані (точної інформації щодо кількості Ту-95 немає). Під час розпилу останнього літака були присутні іноземні представники - процес роззброєння не обійшовся без зовнішнього тиску. Також за Лісабонським протоколом до договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь Україна зобов’язалася припинити використовувати літаки ТУ-22М до 2003 року (їх було близько 60). Останній літак розпилили у 2007 році", - писав минулого 2023 року портал "Заборона".



Бодай поверхового ознайомлення зі щоденною хронікою війни достатньо аби побачити: це ті літаки, з яких Путін б'є крилатими ракетами по Україні. Тими ж крилатими ракетами, які у першій половині 90-их рр. Кремль отримав від своєї нинішньої жертви.

Ракети та ракетні комплекси

Після 1991 року в Україні залишилися сотні ракет класу Х-55 та Х-22.

"Частина з них - 575 ракет Х-55 та 386 Х-22 - була передана Росії як оплата за газові борги, а залишки утилізували. Саме ці типи модернізованих ракет Росія зараз використовує проти України", - зазначала "Заборона".

За інформацією видання, також були зняті з озброєння 132 мобільні оперативно-тактичні ракетні комплекси "Ельбрус" з дальністю польоту 300 кілометрів та 185 балістичних ракет до них.

Таким чином, роззброєння України протягом 1994-1996 років означало колосальне доозброєння Росії, яка попри "демократів" при владі вже мала статус країни-агресорки, позаяк саме в цей час тривала Перша чеченська війна проти незалежної Ічкерії, не припинялися безперервні гібридні втручання у Грузію, а позаду був збройний конфлікт у Придністров'ї.

Ядерна зброя України. Скільки її було і чому віддали?

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