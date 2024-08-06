У DeepState заявили про погіршення обстановки у Нью-Йорку та загрозу втрати селища на Донеччині у найближчій перспективі
У вівторок, 6 серпня, погіршилась тактична обстановка у селищі Нью-Йорк Донецької області. Росіяни вивісили прапор над однією зі шкіл
Про це пишуть OSINT-фахівці з DeepState.
Терористам вдалось підняти російський прапор над навчальним корпусом Нью-Йоркської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 38. Заклад розташований у північно-західній частині селища.
"На жаль, дані кадри свідчать про погіршення тактичної обстановки у населеному пункті та його втраті в найближчій перспективі", - пишуть аналітики.
- Протягом минулої доби 5 серпня на фронті відбулося 133 бойових зіткнень. Найінтенсивніше росіяни атакували Покровський напрямок, де українські захисники відбили 41 ворожий штурм.
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