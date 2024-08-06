У DeepState заявили про погіршення обстановки у Нью-Йорку та загрозу втрати селища на Донеччині у найближчій перспективі

Про це пишуть OSINT-фахівці з DeepState.

Терористам вдалось підняти російський прапор над навчальним корпусом Нью-Йоркської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 38. Заклад розташований у північно-західній частині селища.

"На жаль, дані кадри свідчать про погіршення тактичної обстановки у населеному пункті та його втраті в найближчій перспективі", - пишуть аналітики.