У Харкові прогриміли вибухи під час повітряної тривоги

Про це повідомляють Повітряні сили України.

О 21:15 спостерігалась активність ворожої тактичної авіації на сході. Військові заявили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей та на півдні країни.

О 22:19 ПС проінформували про пуск ракети у напрямку Кременчука Полтавської області.

В областях де була оголошена повітряна тривога є загроза застосування балістичного озброєння противника, додали ПС.

О 23:12 росіяни знову випустили ракету на Харків.

Також окупанти запустили групу "шахедів" з Курської області, які прямують південно-західним курсом.

Вибухи у Харкові

О 22:19 міський голова Харкова Ігор Терехов та голова обласної ОДА Олег Синєгубов заявили, що у місті чути вибухи.

Синєгубов поінформував, що о 22:37 окупанти вдарили по Харківському району. Тип ракет встановлюють правоохоронці.

Попередньо - є загоряння на території птахофабрики. Про постраждалих інформація не надходила. Триває огляд місць влучань профільними службами.

Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine, [22.04.2024 23:21]

Новина доповнюватиметься...