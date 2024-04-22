У Харкові прогриміли вибухи під час повітряної тривоги
Ввечері 22 квітня у більшості областей України було оголошено повітряну тривогу через загрозу російської атаки авіацією та балістикою. У Харкові згодом пролунали вибухи
Про це повідомляють Повітряні сили України.
О 21:15 спостерігалась активність ворожої тактичної авіації на сході. Військові заявили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей та на півдні країни.
О 22:19 ПС проінформували про пуск ракети у напрямку Кременчука Полтавської області.
В областях де була оголошена повітряна тривога є загроза застосування балістичного озброєння противника, додали ПС.
О 23:12 росіяни знову випустили ракету на Харків.
Також окупанти запустили групу "шахедів" з Курської області, які прямують південно-західним курсом.
Вибухи у Харкові
О 22:19 міський голова Харкова Ігор Терехов та голова обласної ОДА Олег Синєгубов заявили, що у місті чути вибухи.
Синєгубов поінформував, що о 22:37 окупанти вдарили по Харківському району. Тип ракет встановлюють правоохоронці.
Попередньо - є загоряння на території птахофабрики. Про постраждалих інформація не надходила. Триває огляд місць влучань профільними службами.
Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine, [22.04.2024 23:21]
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