У Маріуполі окупанти почали ховати свою техніку та особовий склад у "безпечні місця", - "Атеш"

Про це йдеться у повідомленні партизанського руху "Атеш".

"Агенти зафіксували, що ЗС РФ почали активно переміщувати техніку та особовий склад на більш безпечні ділянки", - йдеться у повідомленні.

У партизанському русі зазначають, що через загрозу далекобійних ракет ЗСУ, командири ЗС РФ серйозно турбуються за безпеку військ і, окрім як змінювати позиції, не мають інших рішень.

"Ми продовжуємо відстежувати маршрути пересування та розкривати місця дислокації окупаційних військ, а вся інформація оперативно передається Силам оборони для ухвалення подальших рішень", - додали в "Атеш".