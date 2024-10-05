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Головна Війна з Росією У Маріуполі окупанти почали ховати свою техніку та особовий склад у "безпечні місця", - "Атеш"

У Маріуполі окупанти почали ховати свою техніку та особовий склад у "безпечні місця", - "Атеш"

Катерина Ганжа
5 жовтня, 2024 субота
11:48
Війна з Росією Маріуполь

У Маріуполі росіяни почали переміщувати військову техніку та особовий склад до більш безпечних місць

Зміст

Про це йдеться у повідомленні партизанського руху "Атеш".

"Агенти зафіксували, що ЗС РФ почали активно переміщувати техніку та особовий склад на більш безпечні ділянки", - йдеться у повідомленні.

У партизанському русі зазначають, що через загрозу далекобійних ракет ЗСУ, командири ЗС РФ серйозно турбуються за безпеку військ і, окрім як змінювати позиції, не мають інших рішень.

"Ми продовжуємо відстежувати маршрути пересування та розкривати місця дислокації окупаційних військ, а вся інформація оперативно передається Силам оборони для ухвалення подальших рішень", - додали в "Атеш".

  • Партизани роздобули інформацію, що в Донецькій області російські окупанти пересуваються між своїми позиціями на цивільних автівках.
Теги:
Росія
Маріуполь
російська армія
окупанти
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