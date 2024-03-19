У Петербурзі засуджений, який воював в Україні, застрелив у ресторані знайомого
У Петербурзі колишній засуджений, який воював в Україні, після суперечки про борги застрелив у ресторані знайомого
Про це пише телеграм-канал ЧТД.
Сталося все вчора ввечері у ресторані "Чебрець" у Петербурзі.
40-річний "герой СВО", що повернувся з фронту, Олексій Ісаков близько години сидів розмовляв зі своїм "бізнес-партнером", а потім витяг пістолет ТТ і застрелив його.
Імовірно, ветерану той заборгував 7 млн рублів, а гроші не повернув. Після вбивства Ісаков повернувся за стіл і продовжив їсти. Коли приїхали поліцейські він навіть не чинив опір.
Як пише видання "Фонтанка", "герой СВО" виявився ще й колишнім кримінальним злочинцем, який у 2021 році отримав 3,5 роки колонії за цілу низку кримінальних злочинів, зокрема крадіжки. На війну він вирушив із в'язниці, а помилував його Путін.
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