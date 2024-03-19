У Петербурзі засуджений, який воював в Україні, застрелив у ресторані знайомого

Про це пише телеграм-канал ЧТД.

Сталося все вчора ввечері у ресторані "Чебрець" у Петербурзі.

40-річний "герой СВО", що повернувся з фронту, Олексій Ісаков близько години сидів розмовляв зі своїм "бізнес-партнером", а потім витяг пістолет ТТ і застрелив його.

Імовірно, ветерану той заборгував 7 млн рублів, а гроші не повернув. Після вбивства Ісаков повернувся за стіл і продовжив їсти. Коли приїхали поліцейські він навіть не чинив опір.

Як пише видання "Фонтанка", "герой СВО" виявився ще й колишнім кримінальним злочинцем, який у 2021 році отримав 3,5 роки колонії за цілу низку кримінальних злочинів, зокрема крадіжки. На війну він вирушив із в'язниці, а помилував його Путін.