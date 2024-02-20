У РФ ув'язнених жінок вербують до участі у війні з Україною, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема зазначається, що жінкам пропонують підписати контракт на рік.

"Їм пропонують в основному бойові посади, зокрема снайпера і штурмовика. При згоді на підписання контракту, передбачається проходження двомісячної програми навчання, після закінчення контракту - помилування", - пишуть в ЦНС.