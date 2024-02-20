У РФ ув'язнених жінок вербують до участі у війні з Україною, - Спротив
У Росії активно вербують ув’язнених жінок до участі у війні з Україною. Міністерство оборони РФ проводить відповідну роботу у жіночих виправних колоніях в різних регіонах країни
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зокрема зазначається, що жінкам пропонують підписати контракт на рік.
"Їм пропонують в основному бойові посади, зокрема снайпера і штурмовика. При згоді на підписання контракту, передбачається проходження двомісячної програми навчання, після закінчення контракту - помилування", - пишуть в ЦНС.
- 31 січня повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення Росія вербувала ув'язнених на короткий термін. Проте наразі їм пропонують стандартні довгострокові контракти.
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