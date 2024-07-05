У ВМС попередили, що ворог у Новоросійську знову почав заряджати підводні човни крилатими ракетами
Російські окупанти почали заряджати підводні човни крилатими ракетами у Новоросійську
Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
Він зауважив, що наразі ворог заряджає крилатими ракетами підводні човни у Новоросійську.
За його словами, кілька останніх атак РФ відбувались за рахунок підводних човнів, які базуються у місті.
"Країна, яка себе називає "сверхдержавою”, пів року не могла пригнати кран, щоб завантажувати ракети. Основна проблема в розриві логістики була не в зберіганні, а у використанні (ракет, - ред.)", - сказав Плетенчук.
- 6 червня стало відомо, що у Новоросійському пункті базування війська РФ тепер можуть перезаряджати свої підводні човни.
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