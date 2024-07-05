У ВМС попередили, що ворог у Новоросійську знову почав заряджати підводні човни крилатими ракетами

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що наразі ворог заряджає крилатими ракетами підводні човни у Новоросійську.

За його словами, кілька останніх атак РФ відбувались за рахунок підводних човнів, які базуються у місті.

"Країна, яка себе називає "сверхдержавою”, пів року не могла пригнати кран, щоб завантажувати ракети. Основна проблема в розриві логістики була не в зберіганні, а у використанні (ракет, - ред.)", - сказав Плетенчук.