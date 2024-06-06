У росіян з'явилася змога перезаряджати підводні човни в Новоросійську, - Плетенчук
У Новоросійському пункті базування війська РФ тепер можуть перезаряджати свої підводні човни
Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
"У пункті базування Новоросійська (у росіян, - ред.) з'явилася можливість перезаряджати підводні човни, тому що ми вже неодноразово бачимо їхнє застосування без заходів у пункти базування Севастополя. Ймовірно, цю проблему вони вирішили. Це очікувано", - заявив він.
Також Плетенчук зазначив, у складі ворожого чорноморського флоту є підводні човни, сторожові й великі десантні кораблі та носії крилатих ракет. За його словами, російське угруповання залишається досить великим.
"Єдине, що вони фактично зараз звели застосування корабельно-катерного складу лише до підводних човнів. Це або носії крилатих ракет, яких в них залишається три, або просто підводний човен дизель-електричний проєкту "Палтус". Ми бачимо виходи в море цих одиниць останнім часом. Сьогодні це той випадок, коли кількість кораблів вийшла більша, ніж зазвичай, але це міжбазовий перехід, пов'язаний із заходами безпеки. Вони втілюють це, щоб зберегти корабельно-катерний склад", - розповів речник.
- 5 червня Плетенчук повідомив, що Сили оборони тримають позиції у Кринках і на Оріхівському напрямку.
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