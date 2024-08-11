У захопленій Горлівці пролунав вибух: ймовірно, прилетіло по базі окупантів на машзаводі
У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області в неділю, 11 серпня, прогримів вибух. За попередніми даними, був удар по базі російських окупантів
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Горлівка (окупована). Попередньо - приліт по базуванню окупантів", - написав він у телеграм.
Згодом Андрющенко уточнив, що, за його даними, атаковано машинобудівний завод, де базуються російські загарбники та їхня техніка.
"Машзавод (уже був уражений 27 липня з не менш яскравими барвами). Тут не лише базування. Тут техніка та склади", - підкреслив радник мера Маріуполя.
Поки що офіційного підтвердження прильоту в Горлівці немає ні від окупантів, ні від представників ЗСУ.
- 27 липня 2022 року в тимчасово окупованій Горлівці сталася велика пожежа в районі того самого машзаводу.
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