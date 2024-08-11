У захопленій Горлівці пролунав вибух: ймовірно, прилетіло по базі окупантів на машзаводі

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Горлівка (окупована). Попередньо - приліт по базуванню окупантів", - написав він у телеграм.

Згодом Андрющенко уточнив, що, за його даними, атаковано машинобудівний завод, де базуються російські загарбники та їхня техніка.

"Машзавод (уже був уражений 27 липня з не менш яскравими барвами). Тут не лише базування. Тут техніка та склади", - підкреслив радник мера Маріуполя.

Поки що офіційного підтвердження прильоту в Горлівці немає ні від окупантів, ні від представників ЗСУ.