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Удосконалення безпілотних платформ: 12 ідей розробників отримали $120 тис. для розвитку

13 лютого, 2024 вiвторок
13:44
Війна з Росією Міністерство оборони України

Міністерство оборони України провело перший захід з вдосконалення безпілотних платформ на фронті: ідеї 12 команд розробників отримали 120 тисяч доларів для доопрацювання та масштабування

Про це інформує пресслужба оборонного відомства. 

Вказано, що у хакатоні "Наступ машин" взяли участь 450 розробників, інженерів та інноваторів, які об’єдналися у команди та презентували 122 ідеї. Загалом для участі у заході подали заявки понад 2 тисячі учасників. 

Серед всіх ідей члени журі обрали лише 12, враховуючи готовність до впровадження та масштабування, а також терміни реалізації. Серед них: 

  • створення алгоритмів для точного розпізнавання та захоплення цілей для подальшого ураження
  • розвиток передових навігаційних систем
  • створення стійких та безпечних комунікаційних систем
  • розробка рішень для швидкісної передачі (у реальному часі) розвідувальних даних
  • розробка алгоритмів для координації безпілотних систем
  • створення мережевих рішень для інтеграції між різними типами безпілотних систем

"Кожен переможець отримає 10 тисяч доларів від D3 Venture Capital Firm та Kyiv School of Economics для доопрацювання або масштабування своїх розробок. Серед них є іноземні команди, що презентували готові технічні рішення", - розповіли у Міноборони. 

Надалі з усіма учасниками роботу продовжать у цифровому форматі. 

У відомстві зазначили, що такі хакатони планують проводити регулярно і повідомили, що наступний відбудеться уже найближчим часом. 

"Міноборони буде головним рушієм індустрії, який збирає потреби в технологіях і доносить їх виробникам й інженерам. "Наступ машин" пов’язав між собою людей, які створюють інструменти перемоги", - наголосила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

  • Раніше Федоров розповів про українську розробку окопного РЕБ. Систему AD Counter FPV, що блокує радіочастоти для FPV-дронів РФ, розробили часники кластера Brave1. Вона генерує білий шум у радіочастотному діапазоні 850–940 МГц, тому російський FPV-дрон втрачає звʼязок з оператором і, як наслідок - стає некерованим.  
Теги:
Україна
Міністерство оборони
безпілотник
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