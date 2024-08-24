Україна під час війни зробила квантовий стрибок у розвитку технологій, – CEO компанії-розробника РЕБів Kvertus Філімонов. Спецпроєкт "День незалежності. Світлі люди в темні часи. Бізнес"

Про особливості лінійки цих виробів та про те, як вони наближають нашу спільну перемогу, в інтерв’ю Еспресо в межах спецпроєкту "День незалежності. Світлі люди в темні часи. Бізнес" розповів CEO компанії Kvertus Ярослав Філімонов.

Пане Ярославе, ваша компанія на ринку з 2017 року. Якщо говорити про досвід і про сьогодення, який зразок засобів РЕБ вашої компанії має найбільший попит у Силах оборони та чи є контракти з Міністерством оборони?

Передусім немає якогось одного засобу, який постійно має попит. Тому що війна дуже динамічна, дуже швидко змінюються дрони, які використовує ворог, частоти, на яких він їх застосовує, тому я можу сказати, що кожні пів року хедлайнер нашої лінійки змінюється.

Якщо говорити про тут і зараз, то це однозначно засоби, які допомагають боротися з FPV-дронами. Це наші засоби, які називаються Kvertus COUNTER FPV Backpack у вигляді рюкзака. Якщо COUNTER FPV призначені для роботи на позиції по техніці, то рюкзаки призначені для людей у русі для розмінування, вивозу поранених, для штурмових дій тощо. Позаяк FPV-дрони на сьогодні становлять собою найбільшу загрозу, і шкода, якої вони завдають нашим військам, порівнянний з ураженнями від артилерії, то саме проти таких дронів це найактуальніший засіб на сьогодні.

Коли ви розумієте, що настав час щось коригувати, щось змінювати?

– Ми постійно тримаємо руку на пульсі. По-перше, ми щотижня на фронті. У нас дві команди виїздять у різні боки, ми проводимо тестування нашого обладнання, наших розробок, наших тестових засобів, яких ми ще навіть ніде не анонсували. І ми у тісному контакті з військовими, отримуємо від них свіжу інформацію, фідбек. Щойно з'являються дрони на якихось нових частотах або дрони з використанням якихось нових типів фіксації, чи на нових двигунах, ми зразу про це дізнаємося і починаємо відстежувати ситуацію, і готуватися до цього. Як тільки такі дрони або частоти стають масовими, ми вже маємо проти них рішення.

Варто відзначити, що такі виїзди на передову ми почали робити рік тому. І це дає настільки важливу інформацію, яку ніколи не отримаєш сидячи в офісі.

Фото: Kvertus

Можливо, в цьому перевага РЕБів українського виробництва. Зрозуміло, міжнародні партнери продовжують активно допомагати нам, але на полі бою – ваші розробники, ваші інженери. Можливо, треба консультуватися з міжнародними партнерами й передавати досвід, у чому різниця між РЕБами?

Передусім будь-яке озброєння, яке виробляється в Україні, а дрони й засоби РЕБ я відношу також до озброєння, вони більш якісно працюють на фронті в першу чергу через те, що розробляються ближче до передової. Тобто ось якраз оцей гандикап з отримання інформації й швидкого впровадження змін і є конкурентною перевагою українських розробників.

По-друге, як би банально це не звучало, ця війна цікава тільки нам, українцям, бо ми боремося за свою землю. І мотивація наших інженерів-розробників і тестувальників у стократ вища, ніж у тих, хто нам пропонує допомогу. Тому на сьогодні, звісно, Україна зробила просто квантовий стрибок у розвитку технологій, у розвитку виробництва озброєнь, і те, що в нас уже масштабовано і поставлено на системне виробництво, дійсно більш відповідає потребам фронту.

І про системне виробництво. Чи є контракти з Міноборони, замовлення і довіра чиновників до приватного бізнесу?

Так, на сьогодні ми вже рік як працюємо з державою напряму, виконуємо державні оборонні замовлення. Спочатку вони були невеличкі, потім щоразу більші. Я хочу сказати, що наша компанія жодного разу не підвела замовника в особі Генерального штабу і всі замовлення, які ми отримували, ми виконували достроково. Тому на сьогодні в нас є масштабні замовлення від держави, і це абсолютно адекватно, тому що РЕБ – це те, чим має держава забезпечити всіх військових на фронті.

Якщо говорити про довгостроковість цих контрактів, то тут специфіка радіоелектронної боротьби полягає в тому, що ми не знаємо, що буде актуальним через пів року. Тому укладати зараз контракти, приміром, на три роки ніхто не буде через те, що обладнання, яке буде випускатись три роки, може бути через пів року вже не актуальним. Саме тому такі замовлення є точковими, на конкретну кількість і з конкретними термінами. Ми поставляємо це на фронт якнайшвидше, поки воно має відпрацьовувати свої завдання.

Ви згадали про таку цікаву розробку, як засіб радіоелектронної боротьби у вигляді рюкзаків. Що це за ноу-хау і як цей РЕБ допоможе захистити Збройні Сили й кожного солдата?

Коротка передісторія. Ми були на випробуваннях у Запорізькій області, і там були представники ДШВ. Вони були в захваті від того, як COUNTER FPV відпрацював. Але було одне зауваження: “Це все класно для техніки. А як щодо людей? Зробіть щось таке, що людина могла б нести на собі, і щоб група людей була захищена”. Саме це підштовхнуло нас до ідеї створити РЕБ-рюкзак. По суті, він досить універсальний, бо його може використовувати як людина в русі для захисту групи осіб, так і коли ця група сідає у вантажівку, в пікап, цей рюкзак можна прикріпити зверху, і він продовжуватиме виконувати свою функцію. На сьогодні він себе серйозно зарекомендував, ми його постійно модифікуємо, додаємо нові частоти, поліпшуємо антени й батареї. Наразі в нас там ціла лінійка цих рюкзаків на різну кількість частот, і вони також є у нас у державному оборонному замовленні.

Фото: Kvertus

Я вже розумію, що ви активно працюєте над новими розробками, не зупиняєтесь, удосконалюєте. І ось такий цікавий бренд, як KVERTUS Azimuth. Яка специфіка цього засобу радіоелектронної розвідки? У чому полягає суть?

До цього проєкту ми підійшли свідомо понад рік тому. Тому що радіоелектронна боротьба без радіоелектронної розвідки не є ефективною настільки, як могла б бути. Ми досить суттєві суми вклали в розробку з нуля цього засобу, який називається Azimuth. На сьогодні це обладнання, яке може виявляти всі типи БПЛА, які літають у повітрі, їздять по землі, плавають на воді в радіусі 20-25 км. І це досить суттєвий показник, який багато в чому виграє у світових аналогів. Особливість цього засобу полягає в тому, що він дуже швидкий. Щоби не називати тут якісь ефемерні цифри, я просто скажу, що від американського зразка він швидший у 54 рази. Це дає змогу бачити маски сигналів просто в режимі онлайн. Тобто ми можемо розкласти цю маску і зрозуміти, що летить, на якій відстані, з якого напрямку і як проти цього можна боротися.

Нещодавно ваша компанія підписала угоду з "Українською бронетехнікою", виробником броньованої техніки. І що це дає? Можливо, це нові можливості, певні фінансові інвестиції?

Дивіться, яка специфіка по РЕБу. Його катастрофічно не вистачає на фронті. Через це попри те, що держава забезпечує військових, є ще дуже багато зборів від волонтерів, фондів, бізнес допомагає, всі намагаються купити РЕБ. І куди ставлять цей РЕБ? Правильно, на машини, на артилерію, на позиції, на медиваки тощо. І от ми вирішили: щоби зменшити кількість оцих зборів, ми пішли до виробників броньованої техніки, виробників броньованих джипів, машин і запропонували їм партнерство у вигляді того, що ми будемо обладнувати всю техніку ще з заводу. Це дає перевагу. Коли, до прикладу, виїжджають автомобілі “Новатор-2”, які замовила Нацгвардія, вони вже обладнані засобом протидії FPV-дронам і можуть одразу повноцінно виконувати свої функції, не чекаючи того, що машину підіб'ють, відправлять на ремонт і зрозуміють, що потрібно було поставити якийсь засіб РЕБ.

І ось це перший наш контракт із виробником броньованої техніки, і ми розвиваємо наші відносини. Спочатку ми обладнували тільки автомобілі "Новатор-2", а зараз плануємо розширити нашу співпрацю на 2025-й рік абсолютно на всю лінійку, яка буде виходити з конвеєрів.

Ну, не гріх показати ваші розробки й міжнародній спільноті. Чого досягла Україна під час великої війни. Зокрема виставка в Парижі. Ваша компанія там була. І які відгуки?

Так, наша компанія була на виставці Eurosatory в Парижі. Ми були в складі Національної асоціації виробників озброєння, бойової техніки України на Audi. І ми показували свої передові засоби, які на сьогодні виконують свої завдання на фронті. Це і наш хедлайнер – антидронові рушниці, засоби проти FPV-дронів, KVERTUS Azimuth. І я вам хочу сказати, що наша продукція вона викликає дуже відвертий інтерес із боку міжнародних спільнот. Тому що ті засоби світових виробників, які були представлені на виставці (я спеціально виділив час для того, щоби подивитися, що є), вони актуальні приблизно на 2020-2021 рік по тих частотах, по потужностях, по тому, як вони працюють. Станом на зараз у межах війни в Україні вони були б зовсім неактуальні. Це перше.

Друге, загроза дронів зростає не тільки в Україні, а й в усьому світі. І там, де тільки в якійсь країні прилітає дрон і щось вибухає, одразу шукають рішення. А Україна, яка передові позиції зараз у цьому займає і своїми засобами боронить життя наших хлопців і дівчат, якраз є тим передовим розробником, якому можна довіряти, тому що все підтверджене в бойових діях.