В Україні ліквідували генерала російської митниці Саїдова, що попався на контрабанді і воював у "Штормі", - ЗМІ

Після отримання вироку за корупцію він долучився до армії окупантів, увійшов до складу штурмового підрозділу зі складу ув'язнених "Шторм". Інформацію про загибель генерала порталу V1.RU (Волгоград) підтвердила його дружина та колишній колега Антон Щепетнов.

Ільдара Саїдова було призначено начальником Астраханської митниці влітку 2017 року. Крім Астраханської області, держорган також відповідав за Волгоградську область та Республіку Калмикія.

"Закінчив Одеське найвище артилерійське командне училище імені Фрунзе та Російську митну академію, - йдеться на сайті астраханської митниці. - Служив у збройних силах Росії. З 1995 року - у митних органах. До вересня 2010 року обіймав різні посади в Татарстанській митниці, з листопада 2011 року по вересень 2014 року був начальником митного поста "Морський порт Кавказ" Краснодарської митниці, з вересня 2014 року по лютий 2015 року - перший заступник начальника Краснодарської митниці. З лютого 2015 року - перший заступник начальника Південної оперативної митниці. З січня 2017 виконував обов'язки начальника Астраханської митниці".

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У 2022 році генерал-майора визнали винним у контрабанді. За версією слідства, Ільдар Саїдов дав незаконний дозвіл на відправлення за кордон теплохода, заарештованого в рамках адміністративної справи, а також за хабар сприяв безперешкодному оформленню товарів однієї з компаній. За скоєне суд засудив його до семи років колонії суворого режиму та штрафу у розмірі понад 10 000 000 рублів.

Як писали федеральні ЗМІ з посиланням на слідчі органи, Саїдов у 2020 році отримав 2,1 млн рублів від представника ТОВ "Сан Лайт-Астрахань" Дживаншира Мамедова через посередників - начальника митного посту астраханської астраханської митниці Максима Горбатова і першого заступника начальника астраханської митниці Олега Галичкіна.

Як стверджувалося, діючи в інтересах власника заарештованого судна "Генріх Гасанов", Саїдов дозволив його вибуття з порту Астрахані до Ірану.

Рідні дізналися про знищення Ільдара Саїдова 14 вересня 2024 року. Конкретні обставини його смерті не повідомляються.