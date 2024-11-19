День відповідальності людини відзначають щороку 19 жовтня, у день народження українця зі світовим ім’ям Богдана Гаврилишина. Як економіст і візіонер Богдан Гаврилишин часто розмірковував над тим, що існує певний дисбаланс між правами та відповідальністю: люди часто перекладають відповідальність на державу, очікуючи, що уряд все вирішить, а самі зосереджуються лише на своїх правах. Це породжує певний патерналізм та нездорове ставлення до своєї ролі як громадянина.

1948 року, коли було прийнято Декларацію прав людини та встановлено День прав людини на рівні ООН, суспільство мало великі очікування щодо швидких змін. Проте з різних причин уряди країн не готові були забезпечити рівні права усіх верств населення, а люди – взаємодіяти з урядом і брати персональну відповідальність за свої права.

Об’їздивши понад 90 країн світу, консультуючи керівництва країн щодо розвитку і добробуту, Богдан Дмитрович у 2014 році створив Декларацію відповідальності людини, що стала ціннісною основою Дня відповідальності людини та започаткованої у 2021 році Фондом родини Богдана Гаврилишина Премії відповідальності Responsibility Award.

Крок за кроком: відповідальність починається у нашому повсякденні

Українці вже демонструють багато відповідальності, борючись за свою країну, та захищаючи її. Нам є чого навчити інших. Але і нам ще є чому вчитися.

Для мене хороший приклад – це створення ОСББ. Бо ОСББ – це не тільки про форму управління, це про усвідомлення себе власниками. Такий важливий і часто непростий крок – вийти за межі своєї квартири і розуміти, що те, в якому стані твій будинок – це твоя відповідальність.

Усвідомлення власного обов’язку щодо свого будинку, вулиці, міста, країни – це перший крок до формування суспільства відповідальних і вільних людей.

Чому фонд організовує Премію Responsibility Award?

З 2021 року, коли вперше відзначали День відповідальності людини, Фонд родини Богдана Гаврилишина оголошує Премію відповідальності. Її мета – відзначити організації громадянського суспільства, які базують свою щоденну діяльність на основі цінностей, закладених у Декларації відповідальності людини Богдана Гаврилишина.

У 2023-2024 роках премія відзначає історії відповідального партнерства, які в часі повномасштабної війни своєю взаємодією зміцнюють Україну та демонструють відповідальність на різних рівнях.

Ми запрошуємо до участі організації громадянського суспільства, які створюють проєкти у співпраці з державою, бізнесом та медіа, щоб покращувати життя людей та втілювати зміни в країні. Через такі історії намагаємося звернути увагу суспільства на важливість відповідальності та подати хороші приклади для наслідування.

Ми як суспільство дуже часто зосереджуємося на критиці, що не є погано. Контролювати органи влади, вимагати звітування і виконання їхніх обов’язків – це правильні і важливі дії. Але також дуже важливо чути позитивні історії, історії, якими ми пишаємося. Бо саме вони дають нам натхнення для майбутніх взаємодій і спільного створення чогось вагомого. Особливо сьогодні, коли навколо багато сумних і трагічних подій щодня.

Сила відповідальності у взаємодії: кого Премія відзначила минулого року

Торік на Премію відповідальності подалося понад 150 організацій громадянського суспільства зі своїми історіями: чудовими локальними ініціативами, надзвичайно потужними національними, а також проєктами, які виходять за межі України і здійснюють вплив на світ.

Одна з переможців Премії – організація "Плато", яка створила сад у місті, де люди можуть разом працювати, вирощувати рослини, взаємодіяти та допомагати собі подолати психологічне навантаження. Це гарний приклад того, як спільна відповідальність може не лише покращувати простір навколо, а й допомагати людям.

Ще один чудовий приклад – волонтерський штаб "Ангар" з Луцька, який успішно об’єднав місцевий бізнес для допомоги армії. Це не просто збір коштів, а співпраця різних зацікавлених сторін в одну справу. Такі приклади показують, як важливо залучати бізнес, владу та громадські організації для створення відповідальних проєктів, що приносять реальну користь.

Взаємодія без кордонів: історії, що надихають Україну та світ

Цього року ми вдруге відзначатимемо організації у трьох номінаціях, що означують три рівні – локальний, національний та міжнародний. У такий спосіб ми можемо почути надзвичайні історії відповідального партнерства: ті історії, які сьогодні розвивають громади, міста, регіони; ті партнерські проєкти, які своєю взаємодією творять зміни на рівні країни, а також ті ініціативи, які демонструють вагомий вплив на міжнародному рівні.

Наприклад, торік у номінації "Взаємодія без кордонів: Україна до світу" лауреатами стали Docudays із проєктом "Архів війни". Це неймовірна історія взаємодії з міжнародними партнерами, які створили цифрову платформу, що систематизує та безпечно зберігає відео, аудіо, фото та текстові свідчення російської агресії проти України.

Традиційно у кожній із номінацій ми визначаємо лауреатів, а також короткий список організацій Премії відповідальності. У 2021 році, коли премію організовували вперше, лауреатами стали організації "Повернись живим", "Будуємо Україну Разом", "Друзі спільноти Святого Егідія".

Цьогоріч набір на Премію Responsibility Award триває до 25 листопада. Ми з колегами переконані, що розповідати про свої успіхи і відповідальні історії важливо. Вони надихатимуть інших, когось мотивуватимуть до більшого, а комусь покажуть шлях, як можна зробити.

В Україні є чимало неймовірних історій, неймовірних організацій. Хочемо, аби Премія відповідальності стала для них простором синергії, де можна підзарядитися натхненною енергією, поділитися та дізнатися про важливий досвід, і відчути єдність, яка у найтемніші часи є нашим світлом і нашою опорою.



Про авторку: Анастасія Шимчук, керівниця програм Фонду родини Богдана Гаврилишина

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