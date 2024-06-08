В Україні з'явиться реєстр територій, потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами

Про це інформує пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що відповідне рішення, яке дає старт розробці та запуску реєстру, Кабмін ухвалив на засіданні 7 червня.

Відповідно до Положення про реєстр адмініструвати сайт буде Державна служба з надзвичайних ситуацій, за технічну частину відповідатиме Центр гуманітарного розмінування. Реєстр почне роботу після введення його в експлуатацію ДСНС.

Наповнюватиметься реєстр інформацією з різних джерел. Наприклад, Центр гуманітарного розмінування вноситиме дані про результати проведення нетехнічного обстеження земель чи про операторів протимінної діяльності. Держоргани, підрозділи яких розміновують території, – інформацію про обстеження та очищення земель. А місцева влада – відомості про обстеження ділянок, через забруднення яких власникам надали місцеві податкові пільги.

Крім того, до реєстру можна буде вносити інформацію про результати обстеження, зокрема, за допомогою супутникових знімків, засобів сканування та ін. До нього буде включена вся територія, що зазнала впливу бойових дій. Обстежена територія, на якій не виявлено чи знешкоджено вибухонебезпечні предмети, виключатиметься з реєстру.

Заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний наголосив, що створення реєстру – важливий крок у сфері гуманітарного розмінування. За словами посадовця, його запуск дозволить автоматизувати та прискорити цілу низку процесів.

"Наприклад, за допомогою реєстру ми зможемо відстежувати стан розмінування територій практично в реальному часі та ефективно планувати подальшу роботу з розмінування. Фермери – отримувати витяги про статус своїх земель: забруднені вони чи очищені. Місцева влада – контролювати стан сільгоспземель, щодо яких вона ухвалила рішення про місцеві податкові пільги на підставі висновків про забруднення територій. Інформація, що міститиметься в реєстрі, буде важливою для інвесторів та для реалізації проєктів з відновлення України", – пояснив Безкаравайний.