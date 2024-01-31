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Ворог ударив дронами та артилерією по Дніпропетровщині: поранено жінку, пошкоджено цивільні об'єкти

31 січня, 2024 середа
18:59
Війна з Росією Дніпропетровщина, обстріл

У середу, 31 січня, російські терористи використали артилерію, дрони-камікадзе та ракету для ударів по Дніпропетровській області

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

По Нікопольщині росіяни били з артилерії. Понад десяток разів скеровували дрони-камікадзе. 

"Агресор накривав вогнем районний центр, Марганецьку та Покровську сільську громади. Постраждала 47-річна жінка. В неї осколкове поранення. Наразі у лікарні, стан середньої тяжкості", - написав Лисак.

Пошкоджено промислове підприємство, інфраструктурний об’єкт і 6 приватних осель. Також понівечені декілька господарських споруд, вантажівка і трактор.

Уламки збитої ракети пошкодили будівлю виправної установи у Криворізькому районі.

  • Звечора 29 січня росіяни почали чергову масовану повітряну атаку – декілька груп "шахедів" проникли на територію України з півдня та сходу.
  • У результаті один з дронів влучив в об'єкт цивільної інфраструктури у Дніпропетровській області.
Теги:
Україна
Росія
Кривий Ріг
Дніпропетровщина
безпілотник
Нікополь
Військові новини
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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