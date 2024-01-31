Ворог ударив дронами та артилерією по Дніпропетровщині: поранено жінку, пошкоджено цивільні об'єкти

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

По Нікопольщині росіяни били з артилерії. Понад десяток разів скеровували дрони-камікадзе.

"Агресор накривав вогнем районний центр, Марганецьку та Покровську сільську громади. Постраждала 47-річна жінка. В неї осколкове поранення. Наразі у лікарні, стан середньої тяжкості", - написав Лисак.

Пошкоджено промислове підприємство, інфраструктурний об’єкт і 6 приватних осель. Також понівечені декілька господарських споруд, вантажівка і трактор.

Уламки збитої ракети пошкодили будівлю виправної установи у Криворізькому районі.