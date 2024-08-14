Закупівельна агенція Міноборони розпочала поставки зимового одягу для ЗСУ на 2,6 млрд грн
Закупівельна агенція Міністерства оборони "Державний оператор тилу" розпочала доставляти для Збройних сил України зимовий одяг на загальну суму 2,6 млрд грн
Про це повідомило Міноборони.
Зазначено, що вже стартували поставки вітровологозахисних штанів і курток, сорочок, рукавичок, трекінгових шкарпеток та черевиків з високими берцями.
Доставити одяг ЗСУ мають до кінця цього року.
"Завчасне забезпечення наших військових якісним зимовим одягом та взуттям є життєво необхідним для їхньої безпеки та ефективності. Ми розуміємо важливість системного планування, тому закупівельна агенція Міноборони ДОТ вже розпочала постачання зимового речового забезпечення. Це дозволить створити умови для комфорту та боєготовності наших військовослужбовців у холодний період, що є ключовим для ефективного виконання ними своїх завдань", – додав заступник глави оборонного відомства Дмитро Кліменков.
- 25 травня державний оператор тилу уклав договори на закупівлю літньої жіночої військової форми на суму майже 130 млн грн: кожен комплект складається з трьох елементів.
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