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Зеленський підтвердив, що США ставляться до ударів України по російських НПЗ "не позитивно"

30 березня, 2024 субота
00:05
Війна з Росією Володимир Зеленський

Влада США не позитивно ставиться до ударів українських військ по російських НПЗ

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю The Washington Post.

За словами президента, США не можуть обмежувати Україну у використанні зброї власного виробництва. Хоч американський уряд і "не позитивно" відреагував до ударів Сил оборони по російських НПЗ (нафтопереробних заводах).

"Але Вашингтон не міг обмежити використання Україною зброї власного виробництва", – наголосив президент.

Володимир Зеленський певен, що удари по НПЗ є справедливими й Україна припинить їх, лише коли "Росія заплатить ціну".

  • Президент також заявив, що Україні доведеться відступати крок за кроком, якщо США не відновлять військову допомогу.
Теги:
Світ
Економіка
Україна
Росія
США
Військові новини
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