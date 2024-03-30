Зеленський підтвердив, що США ставляться до ударів України по російських НПЗ "не позитивно"
Влада США не позитивно ставиться до ударів українських військ по російських НПЗ
Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю The Washington Post.
За словами президента, США не можуть обмежувати Україну у використанні зброї власного виробництва. Хоч американський уряд і "не позитивно" відреагував до ударів Сил оборони по російських НПЗ (нафтопереробних заводах).
"Але Вашингтон не міг обмежити використання Україною зброї власного виробництва", – наголосив президент.
Володимир Зеленський певен, що удари по НПЗ є справедливими й Україна припинить їх, лише коли "Росія заплатить ціну".
- Президент також заявив, що Україні доведеться відступати крок за кроком, якщо США не відновлять військову допомогу.
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