Влада Києва затвердила нові паркувальні зони

Про це у Telegram повідомила пресслужба КМДА.



Згідно з повідомленням, Зона 1 охоплюватиме центр Києва і матиме найвищий попит на паркування. Її розширено з 66 паркувальних майданчиків на 1451 місце до 224 майданчиків на 4320 місця. Також створено "острови" І Зони всередині ІІ Зони - в районі "Короваєвих дач" та радіоринку, а також частини території у межах Деміївської площі.



Зона ІІ (прецентр) зменшилася з 247 паркомайданчиків на 4856 місць до 123 майданчиків на 2847 місць. При цьому вона розширилася географічно. "Острови" ІІ Зони також створені всередині ІІІ Зони - біля ринків "Троєщина", "Лісовий" ("Юність"), авторинку, метро "Лісова" та музею "Пирогово".



Зона ІІІ охоплюватиме спальні райони з найменшим трафіком.



У пресслужбі зауважили, що визначення нових зон спирається на професійний аналіз даних від програмного продукту Тomtom Move O/D – найвідомішого у світі джерела статистики автомобільних поїздок у великих містах. Так, компанія "А+С Україна" на замовлення міської влади використала дані для розрахунку та обґрунтування зонування попиту на паркувальні місця.

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