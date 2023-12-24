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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Вночі українська ППО знищила 14 з 15 БПЛА типу "Shahed"

Вночі українська ППО знищила 14 з 15 БПЛА типу "Shahed"

24 грудня, 2023 неділя
07:39
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У ніч на 24 грудня російські окупанти атакували 15-ма ударними БПЛА типу "Shahed" із Приморсько-Ахтарського району. Українська ППО знищила 14 ворожих безпілотників

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

"У ніч на 24 грудня 2023 року російські окупанти атакували 15-ма ударними БПЛА типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарськ – РФ", - йдеться у повідомленні.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 14 "шахедів" у Миколаївській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

Фото: https://t.me/kpszsu

  • Ввечері суботи, 23 грудня, російські терористи запустили "шахеди" для обстрілу України.
Росія
ППО
російська армія
ЗСУ
безпілотник
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