Вночі українська ППО знищила 14 з 15 БПЛА типу "Shahed"

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

"У ніч на 24 грудня 2023 року російські окупанти атакували 15-ма ударними БПЛА типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарськ – РФ", - йдеться у повідомленні.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 14 "шахедів" у Миколаївській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

Фото: https://t.me/kpszsu