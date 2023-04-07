Волонтери збирають докази знущань російських військових та про примітивний світ окупантів | Ірина iSky в проєкті "Війна і волонтери"
7 квітня о 17:00 в ефірі You Tube та Facebook телеканалу Еспресо у програмі "Війна і волонтери" з ведучою Христиною Парубій говоритимемо з волонтеркою та фотографом ЗСУ Іриною iSky
Жінка з початку повномасштабної війни почала допомагати війську та в перші місяці поїхала знімати бойові дії на передовій. Вона знімає військових та фіксує наслідки окупації для іноземців.
Що найбільше шокувало іноземців у поведінці росіян, про що думали окупанти та як волонтерка допомагає психологічно перезавантажити воїнів.
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