Волонтери збирають докази знущань російських військових та про примітивний світ окупантів | Ірина iSky в проєкті "Війна і волонтери"

Жінка з початку повномасштабної війни почала допомагати війську та в перші місяці поїхала знімати бойові дії на передовій. Вона знімає військових та фіксує наслідки окупації для іноземців.

Що найбільше шокувало іноземців у поведінці росіян, про що думали окупанти та як волонтерка допомагає психологічно перезавантажити воїнів.