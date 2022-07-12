Ворожу артилерію стає чути менше у прифронтових містах Донеччини, - депутат Дружківської міськради Довбня
Микола Довбня, депутат Дружківської міськради, розповів, що раніше у місті була постійна канонада ворожих обстрілів, а зараз напружена тиша і чути відгуки наших потужних пострілів
Про це він повідомив в етері Еспресо.
Депутат Дружківської міськради зауважив, що люди, які залишилися у прифронтових містах, таких як Дружківка, сподіваються, що ворог буде зупинений, а також їм додають позитивних очікувань новини про розбиті ворожі склади у різних містах, віддалених від лінії фронту.
"До речі, зараз не чути такої потужної артилерії з того боку, а раніше це була безперервна канонада, засинали та просиналися під стрілянину гармат. Зараз напружена тиша, але все ж таки тиша. Чути відгуки наших потужних пострілів, складно на слух зрозуміти чи HIMARS, чи САУ «Краб», чи щось таке, але наша артилерія працює. Ворожа - ні", - зазначив депутат міськради.
Микола Довбня додав, що він як людина, яка знаходиться безпосередньо біля лінії фронту, може підтвердити дуже гарні результати влучань наших далекобійних систем.
- 10 липня британська розвідка попередила, що російські окупанти намагаються встановити контроль над трасою, яка з'єднує Донецьк та Харків
- 12 липня британська розвідка повідомила, що окупанти перегруповуються для нового наступу на Донбасі
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.67
Купівля 35.67Продаж 36.75
-
EUR
Купівля 35.69Продаж 37.01
- Актуальне
- Важливе