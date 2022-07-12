Ворожу артилерію стає чути менше у прифронтових містах Донеччини, - депутат Дружківської міськради Довбня

Про це він повідомив в етері Еспресо.

Депутат Дружківської міськради зауважив, що люди, які залишилися у прифронтових містах, таких як Дружківка, сподіваються, що ворог буде зупинений, а також їм додають позитивних очікувань новини про розбиті ворожі склади у різних містах, віддалених від лінії фронту.

"До речі, зараз не чути такої потужної артилерії з того боку, а раніше це була безперервна канонада, засинали та просиналися під стрілянину гармат. Зараз напружена тиша, але все ж таки тиша. Чути відгуки наших потужних пострілів, складно на слух зрозуміти чи HIMARS, чи САУ «Краб», чи щось таке, але наша артилерія працює. Ворожа - ні", - зазначив депутат міськради.

Микола Довбня додав, що він як людина, яка знаходиться безпосередньо біля лінії фронту, може підтвердити дуже гарні результати влучань наших далекобійних систем.