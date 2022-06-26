Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, опублікованому в Telegram.

"За чотири місяці війни понад 20 тисяч українських воїнів відзначені державними нагородами. Точніше, 20463. Це Збройні Сили, це Нацгвардія, прикордонники, це наші рятувальники, поліцейські, розвідка, Служба безпеки, наші медики, УДО, Держспецзвʼязку, спецпризначенці НАБУ, ДБР і працівники Служби судової охорони", - зазначив Зеленський.

Він додав, що 156 воїнів отримали звання "Герой України".

"Ось такий масштаб хоробрості, ось такий рівень спротиву. І якщо лише тих, чий подвиг вже відзначено нагородами, понад 20 тисяч, то на які взагалі ракети хтось там у Росії може сподіватися? Яка артилерія, які міни можуть допомогти окупантам, якщо їм протистоїть реально масовий і народний спротив?", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що всі окуповані міста будуть звільнені завдяки українським військовим.

"Всі наші міста: Сєвєродонецьк, Донецьк, Луганськ, - ми все повернемо. Щотижня ми йдемо до Херсона. Жодного дня не забували про Мелітополь, Бердянськ, Енергодар і Маріуполь, і всі інші міста України, які тимчасово окуповані, будуть тільки українськими. Будуть завдяки нашим героям, завдяки кожному й кожній, хто не втомлюється, хто не піддається емоційним зривам, хто бореться і хто знає, що перемога - попереду", - підсумував він.