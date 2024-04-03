​​​​​​​Інтеграція української промисловості з європейською прискорить вступ України до ЄС, – топменеджер Ferrexpo plc

Про це повідомляє NV.

"Ви згадували про Ірландію, і я, власне, ірландець. І я подумав, що було б цікаво поділитися своїм поглядом і досвідом як ірландця, тому що в нашій історії є дійсно сильні паралелі для України. Ірландія приєдналася до ЄС у 1973 році, тож ми говоримо ситуацію 50 років тому: країна є найбіднішою в Європі, над нею домінує її сусід, Великобританія, на півночі йде війна. Часи були важкими – Ірландія була бідна країна. Вступ до ЄС дав нам можливість стати частиною чогось більшого і модернізуватися. І коли ми говорили про ВВП, ви, можливо, здивуєтеся, дізнавшись, що Ірландія зараз має третій найвищий ВВП на душу населення, $125 тисяч на особу", — наголосив Нік Байєс.

Він також зазначив, що лише завдяки вступу до ЄС Ірландія знайшла реальну незалежність від Великої Британії і стала частиною спільноти, що допомагає розвивати її добробут.

"Це фантастичний результат, і сподіваюся, що Україна може його розділити. Можливо, після виходу Великобританії та Україна приєднається і стане 28-ю країною в ЄС. Ми переконані, що Ferrexpo отримає додаткові можливості від вступу України в ЄС. 2030 рік називається, як одна з потенційних дат вступу і, насправді, цей рік дуже добре узгоджується з датами в календарі нашої галузі. Минулого року у Європі підписали “зелену” угоду», яка змушує європейських виробників сталі скоротити викиди вуглецю на 50% до 2030 року та на 95% до 2050 року. Тепер це означає швидке зростання попиту на високоякісну залізорудну продукцію - таку, як залізорудні окатки - продукцію, яка виробляється Ferrexpo в Україні. Цікава річ у цьому зростанні ролі залізорудних окатків для “зеленої” сталі полягає в тому, що це обумовлено законодавством, ЄС наказав це. Це не ринок, на який нам потрібно виходити і шукати або розвивати - цей ринок потребує України", — зазначив директор з відносин з інвесторами та корпоративних комунікацій Ferrexpo plc.

Він також підкреслив, що Україна потрібна ЄС.

"Це приклад того, коли ви потрібні ЄС. Перехід на «зелену» сталь в Європі неможливий без поставок з України. Ми вже постачаємо необхідну продуцію. Я думаю, зараз близько п’яти мільйонів тонн. До 2030 року постачання зросте до 35 мільйонів тонн, і буде зростати далі. Я твердо переконаний, що торгівля є попередником політики, і тут ми маємо справді гарний приклад, коли Європі потрібна українська продукція, а політика піде за нею. Тож для нас вступ України до ЄС, я вважаю, це чудова можливість. Ferrexpo – це класичний приклад тих, хто вже дотримується європейських правил. Як компанія, акції якої торгуються в Лондоні, ми вже дотримуємось і звітуємо згідно цих правил. Що стосується виробництва - модернізація вже зроблена", — наголосив Нік Байєс.