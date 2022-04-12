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Втекли в Дубаї і потрапили в пастку. В ОАЕ застрягли десятки літаків підсанкційних російських олігархів

12 квітня, 2022 вiвторок
23:17
Світ Літак Романа Абрамовича

В аеропорту Дубая в Об’єднаних Арабських Еміратах фактично застрягли десятки приватних літаків, пов’язаних з підсанкційними російськими багатіями

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Після запровадження західних санкцій чимало власників перемістили свої літаки до Дубая, але на практиці вони не зможуть літати і з цього аеропорту.

За даними дослідницької компанії WINGX, на 6 квітня у Дубаї знаходилися 30 приватних літаків, у яких основною країною базування є Росія.

Серед них – літак Романа Абрамовича Boeing Co. 787 Dreamliner вартістю 250 млн доларів, Gulfstream G650ER, який вважають пов’язаним з Віктором Рашніковим, Embraer SA, пов’язаний з Міхаїлом Гуцерєвим, та Bombardier Inc. BD700 Global Express, який пов’язують з Аркадієм Ротенбергом. 

Ще близько 90 літаків, які запарковані у Дубаї, зареєстровані у різних країнах світу і неможливо встановити, скільки з них пов’язані з підсанкційними росіянами.

Супутникові знімки американської Planet Labs PBC свідчать про поступове зростання кількості запаркованих приватних літаків у Дубаї між 16 лютого і 3 квітня.

Санкції ЄС та США заборонили компаніям страхувати літаки, які належать росіянам, та надавати послуги управління та обслуговування. Більшість були застраховані лондонськими фірмами та обслуговувалися європейськими компаніями.

"Багато пов’язаних з РФ приватних літаків перебралися до ОАЕ, тому що можуть користуватися повітряним простором там. Проте коли вони туди прилетіли – то фактично застрягли, тому що літаки немає можливості обслуговувати", - коментує Стів Варсано, керівник брокерської компанії Jet Business.

Компанія Boeing, від якої залежало обслуговування для більшості власників, заявила, що не буде надавати підтримку жодному повітряному суднові, яке перебуває у власності підсанкційних росіян або пов’язане з ними. На практиці це означає, що країна перебування цих літаків скоріш за все не визнаватиме їх такими, що мають право на польоти, тому що вони не отримують технічної підтримки.

За даними WINGX, в інших країнах, повітряний простір яких залишається відкритим для російських літаків, також чимало приватних літаків – 54 у Стамбулі, з яких у 6 країною базування є Росія, та ще два – у Тбілісі.

  • Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Відтак, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.

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війна з Росією
санкції
літаки
Дубаї
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