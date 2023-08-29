Втрати України на війні різко зросли, Київ має проблеми з отриманням F-16, складні виклики ЗСУ на південному фронті. Акценти світових ЗМІ 29 серпня

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 29 серпня.

Труднощі на фронті, проблеми з F-16 та величезні втрати на війні

Жодної "срібної кулі" немає, пише CNN, й Україна стикається з багатьма проблемами, щоб отримати та застосувати F-16 на полі бою. Після місяців інтенсивного лобіювання президент Володимир Зеленський бурхливо відгукується про майбутню передачу голландських, норвезьких і данських винищувачів F-16. Потреба критична: російська перевага у повітрі, особливо на південному фронті, загальмувала хід українського контрнаступу та завдала значних втрат українським підрозділам. При належному озброєнні F-16 могли б стримувати російські винищувачі-бомбардувальники від наближення до поля бою.

Однак те, коли західні винищувачі почнуть виконувати бойові завдання, залежить від багатьох змінних – програм навчання, які тільки зараз починаються, створення допоміжної інфраструктури, типу розгорнутої зброї. Існує делікатний баланс між нагальною потребою перевести F-16 в українські кольори та ретельною підготовкою, необхідною для максимального використання літака. Крім того, виникає питання, скільки саме винищувачів мали б значення на полі бою. Зазначається, що Данія, Нідерланди та Норвегія зобов’язалися надати Україні понад 60 реактивних літаків, але деякі з них будуть використовуватися для навчання, а також буде цикл технічного обслуговування. Раніше речник ВПС України Юрій Ігнат казав, що дві ескадрильї, по 12 літаків у кожній, почнуть змінювати ситуацію. Але F-16 ніколи не протистояв російській ППО в реальному світі. Дуже важливо створити для нього найкращу роль, зауважують журналісти. Більше читайте у матеріалі.

Фото: Siły Powietrzne

Американське видання також пише про те, що українські війська стикаються зі складнішими викликами, просуваючись на півдні. Навіть коли ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян на частині південного фронту, солдати, які беруть участь в контрнаступі, показали, наскільки важко отримати більше, ніж поступові успіхи в умовах складних і багатошарових укріплень, йдеться у статті. Українські підрозділи кажуть про звільнення села Роботине у Запорізькій області та рух до кількох інших населених пунктів, намагаючись таким чином вивести стратегічний вузол Токмак у зону дії артилерії.

Як стверджують аналітики, попереду є глибоко вкорінені засоби захисту. На супутникових знімках села Солодка Балка, що за сім кілометрів на південь від Роботиного, видно залізні рови зв’язку, автомобільні укриття та зуби дракона, спрямовані на загородження української бронетехніки. Українські військові визнають втрати бронетехніки в регіоні через перевагу противника у повітрі. Але вважають, що повернення Роботиного є хорошим передвісником для наступу попри перешкоди.

The Times додає, що повернення Роботиного на Запоріжжі під український контроль є тактичною перемогою, яка підкреслює величезний виклик, з яким стикається Київ у контрнаступі, пробивши глибоку та щільну російську оборону. За словами військових аналітиків, захоплення Роботиного означало б, що українські сили пробили перший шар мінних полів, танкових пасток, траншей і бункерів, встановлених росіянами після їхнього вторгнення, що потенційно створює нові стратегічні можливості. Хоча український контрнаступ, розпочатий на початку червня, просунувся лише на кілька кілометрів на південь, щоб досягти Роботиного, в інтенсивних боях із великими втратами та технікою, а також на таку ж відстань на іншому напрямку на схід. Кінцевою ціллю наступу на Роботине є місто Мелітополь, і на цьому шляху лежить більше шарів російської оборони.

Згідно з новими оцінками неназваних офіційних осіб США, кількість загиблих в Україні різко зросла, щодня гинуть десятками. Кореспондент BBC був на передовій на сході, де невтішне завдання підрахунку загиблих стало щоденною реальністю. Видання пише, що Україна не повідомляє офіційних даних про загиблих на війні – Збройні Сили України повторюють, що кількість їхніх втрат є державною таємницею, але, за словами очевидців, втрати величезні. Журналіст каже про невідомих солдатів, які лежать купою в невеликому цегляному морзі неподалік від лінії фронту в Донецьку.

Нещодавно назвали число 70 000 загиблих і 120 000 поранених. Це приголомшлива цифра з огляду на збройні сили, які налічують лише півмільйона осіб. На сьогоднішні ООН зафіксувала 9177 смертей серед цивільних. Ще у квітні за оцінками Пентагону кількість загиблих серед українців була значно нижчою – 17 500. Передбачуваний стрибок до понад 70 000 можна частково пояснити контрнаступом на півдні.

Зараз Україна змінила тактику, але початок поштовху з метою прорвати окупаційну оборону Росії в червні дорого коштував, зокрема, молодим, щойно навченим солдатам. Один з військових, який воював на Донеччині, сказав, що вони щодня гинули десятками. Більше читайте у репортажі BBC.

Фото: GeneralStaff.ua

The Guardian розповідає , як люди у Куп'янську на Харківщині, які пережили минулорічну російську окупацію, тепер евакуюються з міста, оскільки побоюються другого Бахмута. Контрнаступ України, який почався в червні, мав на меті перевести Росію в оборонний стан. Але на початку серпня російські війська атакували Куп’янськ і його околиці. Тимчасово українці виявилися захопленими зненацька, а лінія фронту відсунулася на кілька кілометрів. Стратегія нападників доволі знайома: снаряди ллються з позицій приблизно за сім миль у місто, на схід і південь від нього.

У відповідь місцева влада оголосила про цивільну евакуацію Куп'янська та територій на схід від нього, району, де проживає трохи понад 10 тисяч осіб, у регіоні, який був звільнений у вересні минулого року.

Росія залякує американських дипломатів, а Путін пропустить саміт G20

Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) заявила, що планує допитати двох американських дипломатів після звинувачення в тому, що вони доручили колишньому співробітнику консульства США у Владивостоці збирати інформацію про війну Росії в Україні. Водночас Сполучені Штати відкинули російські звинувачення, назвавши їх абсолютно безпідставними, заявив речник Держдепу Метт Міллер, пише The Washington Post.

Крім того, США звинуватили Москву в спробі залякати та переслідувати американських співробітників після того, як російські державні ЗМІ повідомили, що колишнього працівника консульства США звинуватили у зборі інформації про війну в Україні та інші питання для Вашингтона. Як повідомляє The Guardian, новина з’явилася після того, як Пол Вілан, колишній морський піхотинець США, ув’язнений у Росії за звинуваченнями в шпигунстві, які США вважають фальшивими, був помічений у рідкісному відео, яке в понеділок транслював підтримуваний Кремлем канал новин. Адміністрація Байдена назвала Вілана неправомірно затриманим – юридичний термін, який означає, що звинувачення є безпідставними і що він став мішенню в першу чергу тому, що він є американським громадянином.

Тим часом президент Росії Володимир Путін телефоном повідомив прем'єр-міністру Індії Нарендрі Моді, що не візьме участь у саміті G20, зазначає BBC. Індія приймає цьогорічний саміт, який пройде в столиці Делі 9-10 вересня. Путін сказав Моді, що міністр закордонних справ Сергій Лавров відвідає саміт від його імені. Минулого тижня офіційний представник російського уряду заявив, що Путін не відвідає саміт, оскільки у нього напружений графік.

G20 включає 19 найбагатших країн світу плюс Європейський Союз. Зараз Індія головує у G20. Очікується, що вторгнення Росії в Україну стане темою для розмов на саміті в Делі, де будуть присутні світові лідери, включаючи президента США Джо Байдена та прем’єр-міністра Великобританії Ріші Сунака.

Через ризики безпечного експорту Україна може втратити ринок

Дунайські порти України стали ключовими артеріями експорту зерна. Але погрози з боку Росії та дорогі затримки змусили деяких вантажовідправників переглянути свою діяльність у Чорному морі, йдеться у матеріалі The Times. Місяцями кораблі безперешкодно перетинали Чорне море та Дунай, щоб завантажити українське зерно та доставити його по всьому світу, попри посилення російського вторгнення в Україну. Потім у середині липня, коли Росія вийшла з підписаної ООН угоди, яка дозволяла проходження цих вантажів, усе змінилося. Відтак через відсутність гарантій безпечного проходу вантажів зерна з чорноморських портів України, комерційні судна все більше покладаються на набагато менші порти України на Дунаї. Вони вважаються безпечнішою альтернативою через їх близькість до Румунії, члена НАТО.

Фото: Reuters

Але останніми тижнями невпинні атаки Росії на дунайські порти завдали значної шкоди. Крім загрози російських безпілотників, портова інфраструктура на Дунаї старіє. Існує значний ризик застрягти або пошкодити ці масивні судна, які більше підходять для великих портів, на одному з вузьких водних шляхів, що заблокує рух. Посуха, подібна до тієї, що вразила Європу минулого літа, може призвести до того, що річки стануть настільки низькими, що суднам доведеться зменшити обсяги вантажів, щоб забезпечити прохід.

Зазначається, що враховуючи ризики та загрозу російських обстрілів, судновласники можуть вибрати закупівлю зерна та іншої сільськогосподарської продукції в таких країнах, як Бразилія, Канада чи Австралія, замість України. Така зміна підірве наріжний камінь української економіки та позбавить світові ринки одного з найбільших виробників сільськогосподарської продукції, підштовхнувши ціни до зростання.